Pomidory to tylko jedne z wielu gatunków warzyw, które dobrze rosną w doniczkach i innych pojemnikach. Z powodzeniem można je więc uprawiać na balkonie czy tarasie. Można też posadzić krzak pomidora w dużej donicy ogrodowej i ustawić na trawniku lub przy altanie w charakterze oryginalnej, owocowej ozdoby.

Kolorowe owoce pomidorów nie są mniej dekoracyjne niż kwiaty niejednej byliny. Wspaniale komponują się z ziołami i innymi warzywami. Uprawa nie jest trudna, a daje wiele satysfakcji. Również uprawa pomidorów w workach jest popularna i rośliny dają duże plony.

Uprawa pomidorów na balkonie czy tarasie jest możliwe, ale musisz pamiętać, że pomidory mają swoje wymagania i lubią się rozrastać. W zasadzie pielęgnacja wygląda tak samo, jak w przypadku pomidorów hodowanych w gruncie, jednak musisz wiedzieć, jak i gdzie je posadzić.

Jak sadzić pomidory w doniczce?

Sukces uprawy pomidorów w doniczce w znacznym stopniu zależy od pojemnika. Nie może on być za płytki. Dobre warunki uprawy zapewnia pojemnik głębokości ok. 40 cm. W miarę możliwości warto wybrać ceramiczne doniczki. Ale zdają egzamin także plastikowe.

Warto unikać czarnych i innych ciemnych, bo pochłaniają promienie słoneczne i nadmiernie się nagrzewają, co nie jest korzystne dla korzeni pomidora. Pojemnik powinien mieć otwory odpływowe.

Do każdego pojemnika (poza dużymi skrzyniami) sadzi się tylko jeden krzak pomidora. Na dnie donicy powinna być warstwa keramzytu (2–4 cm). Na nią sypie się ziemię przeznaczoną do uprawy warzyw, a najlepiej specjalną mieszankę do uprawy pomidorów. Rozsadę (sadzonkę) pomidora trzeba posadzić dość głęboko, przykrywając większą część odkrytej łodygi ziemią.

Dlatego dolne liście należy usunąć. Najlepiej zrobić to po 15 maja, gdy nie ma już niebezpieczeństwa przymrozków. Ale, kto chce mieć wcześniej owoce, może posadzić pomidory w doniczce wcześniej i chronić je przed przymrozkami.

Doniczki z rosnącymi pomidorami powinny stać w miejscu dość dobrze nasłonecznionym. Wtedy owoce będą ładnie wybarwione i smaczne.

fot. Pomidory w doniczce na balkonie/Adobe Stock, PIXATERRA

Jak podwiązać pomidory w doniczce?

Aby pomidory nie wyginały się i nie łamały, koniecznie musisz je podwiązać. Wykorzystaj do tego bambusowe kijki średniej grubości. Pamiętaj, aby podczas wiązania pomidorów zostawić im nieco miejsca na rozrośnięcie się. Nie zaciskaj sznurka czy wstążki bardzo ciasno.

Jeśli pomidory wyginają się razem z patykiem, wybierz nieco grubszy kij albo połącz ze sobą kilka mniejszych. Możesz także włożyć je nieco głębiej w ziemię.

Zapylanie pomidorów w doniczce

Pomidory zapylają się same, na wietrze. Jednak gdy rosną w zacisznym miejscu na balkonie osłoniętym od wiatru, warto w czasie kwitnienia delikatnie poruszyć czasem roślinami, aby pyłek dostał się na słupek. Niektórzy zapylają pomidory za pomocą pędzelka, delikatnie muskając nim kwiaty.

Zdecydowanie najbardziej godne polecenia pomidory do uprawy w doniczkach to odmiany drobnoowocowe i karłowe. Oto dobrze owocujące i łatwe w uprawie odmiany:

'Bajaja',

'Balconi Red',

'Batory', 'Koralik',

'Maskotka',

'Olka Polka',

'Pendulina Red',

'Venus',

'Vilma',

Tiny Tim',

'Yellow Pearl'.

fot. Pomidory w doniczce/Adobe Stock, 2ragon

Gdy pomidory znacząco podrosną i zaczną się krzewić, usuwamy pędy boczne. Systematycznie podlewamy pomidory, aby ziemia nigdy nie była sucha. Trzeba jednak uważać, aby nie moczyć liści i owoców, bo w ten sposób zmniejszamy niebezpieczeństwo chorób.

Ponieważ gleby jest niewiele w pojemniku, to zawarte w niej składniki odżywcze są szybko zużywane przez roślinę. Dlatego konieczne jest nawożenie co ok. 10 dni, najlepiej nawozem organicznym, zgodnie z zaleceniem producenta.

Jeśli pomidor zawiąże za dużo owoców, warto oberwać czubek, aby już nie rósł. Wysokie odmiany wymagają podpór. Dlatego zawczasu warto mieć przygotowane paliki i sznurek do podwiązania roślin.

Co zrobić, gdy pomidory w doniczce zachorują?

Przyczyną chorób pomidorów są często złe warunki, w jakich rosną. Może to być zbyt słaba gleba, niedobór słońca, zbytnie zagęszczenie, niedobór wody lub jej nadmiar. Dlatego najważniejsza jest profilaktyka.

Jeśli zauważysz, że roślina więdnie lub na liściach pojawiły się brązowe plamy, to oznaka zarazy ziemniaczanej . Trzeba zastosować np. Miedzian czy Bravo. Te preparaty pomagają w walce z zarazą ziemniaczaną.

. Trzeba zastosować np. Miedzian czy Bravo. Te preparaty pomagają w walce z zarazą ziemniaczaną. Biały, mączysty nalot na liściach to objaw mączniaka . Pomaga go zwalczyć: Bravo, Topsin.

. Pomaga go zwalczyć: Bravo, Topsin. Przędziorki (pajęczynka na liściach) zwalcza się np. Talstarem.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.07.2018.

