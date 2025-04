W Polsce najpopularniejsza jest hortensja bukietowa i ogrodowa. Najpiękniejsze okazy można spotkać na północy i zachodzie kraju, gdzie klimat jest łagodniejszy. Krzewy są tam wprost obsypane ogromnymi kulami, najczęściej w różowym, rzadziej niebieskim, a czasem w jednym i drugim kolorze.

Gleba dla hortensji powinna być żyzna i próchnicza, zaś odczyn podłoża lekko kwaśny (pH 4,5-5,5).

Chcesz zmienić kolor hortensji? Sprawdź, co zrobić, by jej kwiaty przybrały niebieski lub fioletowy kolor:

Podlewaj roślinę roztworem ałunu potasowego lub siarczanu glinu

Wsyp 10 g na 2 l wody (preparaty można kupić w postaci proszku w sklepach internetowych). Rób to regularnie od wiosny do kwitnienia, co dwa tygodnie. Jeśli będziesz podlewać roślinę z jednej strony zwykła wodą, a z drugiej wodą z ałunem – wówczas pojawią się na niej kule różowe i niebieskie jednocześnie.

Zastosuj specjalny nawóz

„Hortensja niebieska” lub „Barwnik do hortensji” - stosując go, zabarwisz na niebiesko odmiany różowe, a czerwone staną się fioletowe. Stosując go, przestrzegaj zaleceń producenta podanych na opakowaniu.

Zasilaj regularnie krzewy ptasim guano

Jest to bardzo cenny nawóz, który zawiera fosfor, potas, azot. Trzeba go jednak mocno rozcieńczać (1:20), bo ma bardzo silnie działa. Zbyt skoncentrowany mógłby „spalić” korzenie roślin.

Ptasie guano jedne z najlepszych nawozów naturalnych. To odchody ptaków morskich, najczęściej kormoranów, pelikanów i głuptaków. Zazwyczaj jej pozyskiwane w miejsca, gdzie te ptaki zakładają gniazda, bo to właśnie tam powstają największe złoża tego specyfiku.

Uwaga! Nie da się zabarwić białych kwiatów, bo nie posiadają antocyjanów, które odpowiadają za zmianę koloru.

