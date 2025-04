fot. Fotolia

Owocowe drzewko może rosnąć nawet na środku trawnika. A zatem minisad, ukwiecony wiosną i obwieszony owocami latem, jest w zasięgu ręki. Rozmiary drzewek powinny być dostosowane do skali ogrodu i pozwalać na łatwe zbieranie owoców.

Kupujemy drzewko owocowe

Najszybciej przyjmują się i owocują już w następnym roku po posadzeniu, rośliny kupione w pojemnikach. Drzewko powinno mieć prosty pień o średnicy powyżej 1 cm i dobrze rozwinięte korzenie, bez narośli i plam. Jeśli nie możemy posadzić rośliny od razu, wykopmy dołek w ocienionym miejscu, włóżmy do niego korzenie, przysypmy ziemią i podlejmy.

Wybieramy miejsce

Powinno być słoneczne i zaciszne. Unikajmy jednak zagłębień terenu, bowiem gromadzi się w nich najzimniejsze powietrze i powstają tzw. zastoiska mrozowe, co grozi przemarznięciem drzewa, kwiatów lub zawiązków owoców. Przeznaczony pod sad fragment ogrodu odchwaszczamy i spulchniamy w nim glebę (o odczynie lekko kwaśnym lub zbliżonym do obojętnego). Następnie dodajemy do podłoża kompost czy nawozy mineralne.

Pielęgnacja drzewek owocowych

Wokół posadzonych drzewek, które przywiązujemy do palika szeroką gumą lub parcianą taśmą (aby nie dochodziło do otarcia kory), trzeba regularnie usuwać chwasty, a jesienią wygrabiać liście i owoce, bo często są źródłem chorób. Wiosną zasilamy je nawozami wieloskładnikowymi (50–100 g/mkw.)

Podkładka i zraz

Większość drzew owocowych to szczepione na tzw. podkładce pędy odmiany szlachetnej, czyli zraza. Do małych ogrodów nadają się odmiany szczepione na podkładkach karłowych, ponieważ są niskie. Wymagają jednak żyznej gleby. Jeśli ziemia w ogrodzie nie jest najlepsza, lepiej wybrać odmianę szczepioną na podkładce półkarłowej.

W parach lub solo

Wiele odmian śliw, część jabłoni i grusz do dobrego owocowania wymaga zapylenia pyłkiem z rośliny należącej do innej odmiany. Kupując drzewko, należy więc sprawdzić, jakie odmiany są dla niego dobrymi zapylaczami i dokupić jedną z nich. Pojedynczo mogą rosnąć rośliny zapylające się własnym pyłkiem. Należą do nich brzoskwinie, morele, większość wiśni.

ABC sadzenia drzewek owocowych

Wykopujemy dołek i wbijamy palik. Usypujemy mały kopczyk z gleby próchnicznej. Przycinamy korzenie drzewka do 15–20 cm i wkładamy do dołka. Polewamy wodą. Zasypujemy dołek ziemią, lekko udeptujemy, podlewamy, usypujemy kopczyk.

Polecane odmiany drzewek owocowych

