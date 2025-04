Przycinanie storczyków to nie tylko zabieg odmładzający dla tych roślin. Skrócenie pędów decyduje o ich kwitnieniu lub jego braku, a przecież w tym tkwi cały ich urok. Sam zabieg cięcia storczyków nie jest skomplikowany, ale warto stosować kilka podstawowych zasad, by uniknąć błędów i nie zaszkodzić roślinom.

Storczyki przycinaj zawsze po przekwitnięciu kwiatostanów. Najlepszy termin cięcia storczyka to październik lub listopad. W tym czasie rośliny kończą kwitnienie i wchodzą w okres spoczynku. Jeśli cały pęd kwiatostanowy zasechł, przytnij go tuż przy rozecie liściowej. Usunięcie zielonego zahamuje kwitnienie. Cięcie storczyków możesz wykonać także, skracając ten pęd za trzecim oczkiem. Jest to jednak ryzykowne, szczególnie w przypadku storczyków falenopsisów, które najczęściej mamy w domu. Lubią bowiem wypuszczać boczne odrosty ze śpiących oczek i nowe pączki na tym samym pędzie i to przez kilka lat z rzędu, dlatego pierwszy sposób cięcia storczyka jest po prostu bezpieczniejszy.

Uwaga! Obcięcie przekwitniętego kwiatostanu storczyka może mu także zaszkodzić, gdy cała roślina jest widocznie osłabiona, bo np. nie była regularnie zasilana nawozem pobudzającym kwitnięcie dla storczyków.

Storczyki mają dwa rodzaje korzeni. Korzenie powietrzne znajdują się w części naziemnej i w miarę wzrostu zwisają swobodnie z doniczki. Ich nie przycinaj, ponieważ mają żywą tkankę i pobierają wilgoć z powietrza. Cięcie takich korzeni storczyków wykonuj dopiero, gdy uschną.

Drugi rodzaj korzeni występujących u storczyków to korzenie podziemne. Skracaj je w momencie przesadzania storczyków. Obejrzyj cały, dość gęsty system korzeniowy i usuń wszystkie chore korzenie i uschnięte. Poznasz je po kolorze. Stare mają kolor brązowy, a przesuszone - całkowicie biały.

Zdarza się, że niewłaściwe podlewanie storczyków doprowadza do gnicia korzeni. Często wystarczy kilka dni w zbyt wilgotnym podłożu, by storczyk się zbuntował. Gdy tylko zauważysz, że tak się dzieje, wyjmij szybko roślinę z osłonki, żeby cała miała dostęp do świeżego powietrza. Wtedy też dobrze widać stan przegnicia. Korzenie są żółte lub brązowe i śliskie. Chwyć za nożyczki i utnij korzenie tuż nad miejscem, w którym stały się gąbczaste. Cięcie zgniłych korzeni storczyków wykonaj aż do zdrowej tkanki.

Cynamon to świetny pomocnik w pielęgnacji storczyków. Stosuj go zawsze, gdy przycinasz nadgniłe korzenie. Rany powstałe w miejscu cięcia po prostu posyp cynamonem. Przyprawa ta działa jak odkażacz i naturalny antybiotyk. Minimalizuje też rozwój chorób grzybowych storczyków. Opcjonalnie do posypania uszkodzonych części możesz także wykorzystać węgiel drzewny.

Przede wszystkim wstrzymaj się z podlewaniem i nawożeniem storczyków przez około 2 tygodnie po przycinaniu. Po tym czasie możesz wrócić do zabiegów pielęgnacyjnych, ale pamiętaj, że w okresie jesienno-zimowym nie powinny być intensywne, bo rośliny są w stanie uśpienia. Wystarczy podlewanie storczyków raz w miesiącu. Z nawożeniem wstrzymaj się aż do stycznia.

