Bez zbędnej przesady możemy stwierdzić że piwonie, inaczej nazywane peoniami, to jedne z najpiękniejszych i najpopularniejszych kwiatów w polskich ogrodach. Ba, nie tylko w ogrodach, ale też w kwiaciarniach, na straganach, w bukietach ślubnych i dekoracjach. Co roku żałujemy, że sezon na nie jest tak krótki - piwonie kwitną zazwyczaj na przełomie maja i czerwca, czasem cieszą oczy nawet na początku lipca, szczególnie gdy wiosna była chłodna. Aby w kolejnym roku peonie również pięknie kwitły, jesienią koniecznie należy je przyciąć - to jeden z najważniejszych zabiegów, związanych z pielęgnacją piwonii. Jak przycinać piwonie na jesień i kiedy najlepiej to zrobić?

Spis treści:

Pamiętaj, żeby nie przycinać piwonii ani nie obcinać jej liści w trakcie sezonu, nawet jeśli roślina już nie kwitnie - może ją to osłabić i zacznie chorować. Dotyczy to nie tylko skracania pędów, ale również obcinania zżółkłych czy zbrązowiałych, nieestetycznych liści. W sezonie można wyłącznie usuwać przekwitłe kwiatostany - mogą zbyt obciążać roślinę i jej w ten sposób szkodzić.

Przycinać piwonię należy na jesieni - rekomendujemy, aby zrobić to we wrześniu, gdy roślina powoli przygotowuje się do zimowego uśpienia. Jeśli przeprowadzisz cięcie peonii prawidłowo, spokojnie przezimuje przez mroźne miesiące. Nie rób jednak tego później - zbyt późno przycięte pędy, nie zdążą zdrewnieć przed zimą, a przez to będą bardziej narażone na uszkodzenia.

fot. Kiedy przycinać piwonie?/Adobe Stock, yanadjan

Wiemy już, że piwonię najlepiej przycinać we wrześniu. Jak to robić? Zawsze przed przycinaniem piwonii, trzeba zdezynfekować narzędzia, których będziesz używać - wszystko po to, aby nie przenieść np. chorób grzybowych. Ciąć należy na wysokości ok. 1/3 pędów - to wystarczająco, aby odmłodzić roślinę. Szacunkowo najlepsza będzie odległość mniej więcej 5-7 cm od pąka. Cięcie przeprowadzaj sekatorem, pojedynczym i zdecydowanym ruchem, aby nie poszarpać pędów i nie uszkodzić rośliny. Koniecznie usuwaj liście, a wiosną roślina odwdzięczy się jeszcze bujniejszymi pędami i piękniejszymi kwiatami.

Powyższa reguła dotyczy zdrowych pędów piwonii. Te uszkodzone najlepiej usunąć w całości, ponieważ mogą być podatne np. na rozwój chorób grzybowych. Z kolei jeśli w ogrodzie masz peonię drzewiastą, w ogóle nie musisz jej podcinać - po prostu pozostaw ją w spoczynku na zimowe miesiące.

