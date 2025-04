Przycinanie drzew i krzewów można przeprowadzać w jesieni, pod koniec lata oraz pod koniec zimy. Kiedy na zewnątrz jest już sucho, a największe mrozy odpuściły, możesz zabrać się za pierwsze ogrodowe czynności. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie gatunki drzew czy krzewów można bezpiecznie przycinać zimą.

Pomimo niskich temperatur, w lutym dzień się wydłuża i jest dużo jaśniej, przez co niektóre gatunki drzew i krzewów mogą wypuszczać pierwsze listki lub nawet pąki kwiatowe. Na przełomie stycznia i lutego można przycinać drzewka owocowe, takie jak jabłonie, grusze oraz śliwy. Możesz przycinać także orzecha włoskiego.

Pamiętaj jednak, że kiedy roślina zaczęła się już rozwijać, oznacza to, że już za późno na przycinanie. Lepiej zostawić drzewko w spokoju i przyciąć je dopiero przy kolejnej okazji.

Już w pierwszej połowie lutego możesz przycinać niektóre krzewy owocowe, takie jak porzeczki i agrest. Dobrze jest przyciąć je bardzo krótko - dzięki temu mogą rozwinąć więcej pędów. Ważne jest także to, iż niektóre krzewy owocowe przycina się dopiero po pierwszym, a czasem po czwartym roku od posadzenia. Dotyczy to przede wszystkim różnych odmian porzeczki.

Dopiero kiedy na zewnątrz będzie ciepło, a przyroda powoli zacznie budzić się do życia, możesz przyciąć wiele innych krzewów, np. tawułę japońską czy berberys. Możesz też przyciąć hortensje bukietowe, które nie zostały przycięte jesienią. Wczesną wiosną możesz przyciąć także brzoskwinię, jednak musi być to odmiana późno owocująca i silnie rosnąca.

Większość drzew i krzewów nie lubi wiosennego przycinania. W tym okresie mają one bardzo duże ciśnienie komórkowe, co oznacza spore ilości soków. Przycięcie sprawi, że roślina zacznie "płakać", a zatem tracić soki, przez co stanie się osłabiona. Zbyt późno przycięte drzewa i krzewy są o wiele bardziej narażone na choroby i ataki szkodników.

Późnozimowe przycinanie roślin służy przede wszystkim ich wzrostowi, obfitemu kwitnieniu oraz owocowaniu. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku roślin sadowniczych - krzewów i drzewek owocowych czy warzywnych.

Warto przycinać pędy, na których nie ma pąków kwiatowych, aby nie pobierały niepotrzebnie wody. Dodatkowo przycinanie pozwala rozrzedzić lekko koronę, spłaszczyć ją i wpuścić do środka więcej światła. Jest to tzw. przycinanie odmładzające, które przeprowadza się u starszych osobników.

Ogólna zasad brzmi, że lepiej jest uciąć trochę za mało, niż za dużo. Dobrze jest więc na bieżąco, co kilka ruchów sekatorem, sprawdzać kształt i wielkość rośliny. Większość drzew i krzewów mimo wszystko dobrze znosi przycinanie, zarówno profesjonalne, jak i odrobinę nieumiejętne.

Pamiętaj też, aby użyć ostrego, dobrej jakości. W przeciwnym razie nie przetniesz gałązek czy pędów, ale poszarpiesz je, co może negatywnie wpłynąć na kondycję rośliny i obfitość kwitnienia czy owocowania. W przypadku drzew i krzewów celem przycinania jest uregulowanie korony

Co więcej, aby uchronić roślinę przed szkodnikami i infekcjami, możesz posmarować przycięte, poranione miejsca specjalną maścią ogrodniczą. Dodatkowo przycinanie chroni inne rośliny przed nadmiernym rozrastaniem się krzewu i przysłaniania im światła.

