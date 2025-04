Jak przezimować trawy ozdobne w donicach i kiedy jest to niezbędne? Trawy zdobią ogrody, rabaty oraz tarasy, ale nie wszystkie są w pełni odporne na mróz. Można spróbować osłonić je przed niskimi temperaturami przy pomocy np. agrowłókniny, jednak dobrym sposobem jest zimowanie traw ozdobnych w pojemnikach.

Reklama

Spis treści:

Choć trawy ozdobne przechodzą na zimę w stan spoczynku, warto dodatkowo ochronić je przed działaniem mrozu oraz wiatru. Jeśli mają przetrwać okres zimy, dobrym pomysłem jest przenieść je na ten czas do pojemnika.

Najbardziej nieodporne na działanie mrozu trawy to:

pampas,

rozplenica japońska,

miskanty (niektóre odmiany),

tatarak trawiasty,

proso rózgowate.

Najlepiej dobrze poznać gatunek traw, który masz w ogrodzie i sprawdzić, jaka jest jego mrozoodporność. Każda roślina może mieć nieco inne wymagania i preferencje, w zależności od tego, w jakich warunkach rośnie - jakie ma podłoże, nawóz, a także wielkość.

fot. Trawy ozdobne/Adobe Stock, Maksim Shebeko

Jeśli chcesz na zimę przenieść trawy z ogrodu do pojemnika, wybieraj donice, które są nieco większe od bryły korzeniowej, którą wyciągniesz z ziemi. Podłoże powinno być wilgotne, ale nie nadmiernie mokre - zbyt dużo wody zmniejsza właściwości mrozoodporne.

Gleba nie powinna być bogata w składniki odżywcze. Traw jesienią i zimą nie powinno się nawozić, aby roślina nie rozwijała się nadmiernie. Jeśli tak się stanie, zbyt późno przejdzie w stan spoczynku, przez co może przemarzać.

Donicę warto dodatkowo zabezpieczyć styropianem, a samą trawę związać w luźną kępę i otulić agrowłókniną. Pamiętaj także, aby dno pojemnika wysypać keramzytem, który zapewnia większą przepuszczalność i chroni glebę przed nadmiarem wilgoci.

fot. Jak zimować trawy ozdobne w donicach/Adobe Stock, stock_studio

Trawy możesz także zimować w glebie, jeśli należą one do grupy roślin odpornych na działanie mrozu. Potrzebują one przepuszczalnej gleby, ale także dodatkowych zabiegów. Przede wszystkim trawy należy dookoła wysypać ściółką. Powinna mieć ok. 20 cm wysokości.

Dzięki temu korzenie będą zabezpieczone przed mrozem. Najlepszym materiałem będzie kora albo trociny. Możesz sięgnąć także po igliwie.

Dobrą metodą jest także tzw. zaplatanie traw. Nie tylko sprawia to, że roślina zimą wygląda pięknie (przypomina nieco chochoła), ale także jest mniej podatna na działanie zimna. Gęsta kępa z pędów i źdźbeł pozwala ochronić środek rozety rośliny, czyli najbardziej wrażliwą ich część.

Reklama

Czytaj także:

Jak hodować wrzosy w domu

Oczko wodne: wskazówki

Jesienne żółte kwiaty