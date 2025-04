Oleander kwitnie od maja do połowy października, często zdobi balkony i tarasy. Kwiat jest wrażliwy na mróz, dlatego zazwyczaj uprawia się go w donicach, by na zimę można było go łatwo schować do pomieszczenia. Zimowanie oleandra w pokoju dziennym może jednak roślinie zaszkodzić. Gdzie i w jakiej temperaturze zimować oleander?

Oleander wymaga okresu spoczynku w niższej temperaturze. Optymalna temperatura zimowania dla tej rośliny wynosi od 5 do 8 stopni. Oznacza to, że możesz trzymać ją przez zimę np. w piwnicy lub ogrodowej szopie.

Pomieszczenie, w którym będzie zimować oleander, powinno być przy tym widne (nie może to więc być piwnica czy składzik bez okna) i odpowiednio zabezpieczone przed przeciągami.

Zimą podlewaj oleander bardzo rzadko, jednak nie zapominaj o nim zupełnie. Bryła korzeniowa nie powinna przeschnąć. Uprawa oleandra wymaga szczególnej opieki w okresach przejściowych.

Nie zimuj oleandra w pokoju dziennym, ponieważ roślina po kilku tygodniach zacznie brązowieć i gubić liście. W kolejnym roku opóźni to kwitnienie i sprawi, że nowe listki będą brzydko poskręcane.

Czy oleander może zimować w ogrodzie?

Oleander nie może zimować w gruncie. To roślina w typie śródziemnomorskim i nie przetrwa niskich temperatur w ziemi. Uprawiaj ją w donicy, a na zimę przenieś do chłodnego pomieszczenia. Oleander możesz zimować w ogrodzie tylko wtedy, kiedy zima jest wyjątkowo ciepła, co w naszym klimacie rzadko się zdarza.

Nie okrywaj też oleandra włókniną - niewiele to da w kwestii zimowania rośliny w ogrodzie. Znacznie lepszym pomysłem będzie przeniesienie go do piwnicy. Oleander nie może być też zimowany w domu - jest tam zbyt wysoka temperatura i roślina na pewno zgubi liście.

Zimowanie oleandra, czyli okres jego spoczynku, powinno trwać do połowy lutego/początku marca. To właśnie na przełomie lutego i marca trzeba wstawić roślinę do jasnego pokoju i zacząć normalnie podlewać.

Od kwietnia warto zasilać roślinę nawozem, po to, by pobudzić ją do wzrostu i kwitnienia. Na zewnątrz można go wystawić dopiero po zakończeniu okresu przymrozków, wcześniej hartując. Oleander trzeba nawozić aż do września i obficie podlewać. Wiosną można też przyciąć oleander 1/3 pędów tuż nad ziemią.

Roślinę możesz wystawić na zewnątrz dopiero wtedy, gdy niebezpieczeństwo przymrozków minie. Nie należy jednak robić tego od razu. Przez tydzień wystawiaj donicę z oleandrem na taras na kilka godzin, a potem chowaj na noc do domu.

Dopiero po takim zahartowaniu rośliny, możesz zostawić oleander na dworze mniej więcej w pierwszej połowie maja.

