Chryzantemy to jedne z najpopularniejszych kwiatów wybieranych do ozdobienia grobów na Wszystkich Świętych. Ich wyjątkowa uroda i odporność na jesienne chłody sprawiają, że doskonale nadają się do pięknych dekoracji i kompozycji na zewnątrz. Aby jednak cieszyć się nimi jak najdłużej, warto wiedzieć, jak prawidłowo przechować chryzantemy przed 1 listopada i co zrobić, by jak najdłużej wyglądały świeżo na grobach.

Chryzantemy występują w różnych odmianach, ale na Wszystkich Świętych najlepiej sprawdzą się odmiany doniczkowe, które są bardziej odporne na chłód i mają zwartą formę, co ułatwia ich transport oraz przechowywanie.

Najpopularniejsze odmiany chryzantem na Wszystkich Świętych to:

Chryzantema Multiflora : znana też jako "chryzantema kulista" ze względu na swoją zwartą, kulistą formę. Ma drobne kwiaty, które w pełni zakwitają tworząc efektowną kopułę kwiatów. Doskonała do dekoracji grobów, balkonów i tarasów.

: znana też jako "chryzantema kulista" ze względu na swoją zwartą, kulistą formę. Ma drobne kwiaty, które w pełni zakwitają tworząc efektowną kopułę kwiatów. Doskonała do dekoracji grobów, balkonów i tarasów. Chryzantema Indicum : odmiana o większych kwiatach, często stosowana w doniczkach. Ma pełniejsze, bardziej rozłożyste kwiaty, które przypominają klasyczne chryzantemy, występuje głównie w odcieniach bieli, kremu, różu i czerwieni.

: odmiana o większych kwiatach, często stosowana w doniczkach. Ma pełniejsze, bardziej rozłożyste kwiaty, które przypominają klasyczne chryzantemy, występuje głównie w odcieniach bieli, kremu, różu i czerwieni. Chryzantema Kaskadowa : odmiana o zwisających pędach, która wygląda spektakularnie w doniczkach wiszących lub na podwyższeniach. Kwitnie bardzo obficie, tworząc kaskady kwiatów.

: odmiana o zwisających pędach, która wygląda spektakularnie w doniczkach wiszących lub na podwyższeniach. Kwitnie bardzo obficie, tworząc kaskady kwiatów. Chryzantema Anemone : odmiana o pełnych, dużych kwiatach, które przypominają zawilce. Środek kwiatu jest bardziej wypukły niż zewnętrzne płatki, co nadaje im oryginalny wygląd. Ta odmiana sprawdza się w kompozycjach zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzach.

: odmiana o pełnych, dużych kwiatach, które przypominają zawilce. Środek kwiatu jest bardziej wypukły niż zewnętrzne płatki, co nadaje im oryginalny wygląd. Ta odmiana sprawdza się w kompozycjach zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzach. Chryzantema Koreanka: odmiana o półpełnych kwiatach, bardzo wytrzymała na chłód i mróz. Liście są mocno rozgałęzione, co nadaje roślinie bujny wygląd. Chryzantema ta jest idealna na groby, ale także do ogrodów i donic balkonowych.

fot. Jak przechować chryzantemy na Wszystkich Świętych/Adobe Stock, Natalia Greeske

Jeśli kupiłaś chryzantemy wcześniej i chcesz je przechować przed Wszystkimi Świętymi, przenieś je do chłodnego miejsca, ale osłoniętego od mrozu. Idealne będą pomieszczenia o temperaturze około 5-10 stopni. Może to być np. garaż, piwnica lub balkon, pod warunkiem, że chryzantema nie będzie tam narażona na silne przymrozki czy podmuchy wiatru.

Unikaj też silnego nasłonecznienia, które może przyspieszyć kwitnienie i skrócić trwałość kwiatów. Chociaż chryzantemy są odporne na chłód, to brak wody może im zaszkodzić. Pilnuj więc, aby ziemia w doniczce była stale wilgotna, ale nie przelana.

Jeśli na kilka dni przed świętem zmarłym chcesz postawić chryzantemy na grobach, warto owinąć doniczki folią lub agrowłókniną, która ochroni korzenie przed zimnem.

Aby przedłużyć trwałość chryzantem na grobach, warto zapewnić im odpowiednie warunki, aby mogły zachować świeżość i piękny wygląd przez dłuższy czas. Nie zostawiaj ich samopas, ale regularnie doglądaj po święcie zmarłych.

Przede wszystkim, jeśli prognozy przewidują przymrozki, warto osłonić kwiaty za pomocą agrowłókniny lub folii na całe święta. Jeśli zależy ci na estetycznym wyglądzie, sięgnij dodatkowo po worki jutowe.

Chryzantemy umieszczone na grobach warto ustawić na podstawkach, które pozwolą odprowadzać nadmiar wody. Warto też unikać miejsc, gdzie gromadzi się woda, np. w zagłębieniach nagrobka. Pamiętaj też, aby regularnie usuwać przekwitłe lub uschnięte kwiaty. Pomoże to roślinie skupić energię na zdrowych pędach i kwiatach.

Chociaż chryzantemy dobrze znoszą słońce, zbyt silne promienie mogą przyspieszać ich przekwitanie. Staraj się umieszczać je w miejscach, gdzie będą osłonięte przed bezpośrednim działaniem słońca, zwłaszcza w ciepłe, słoneczne dni, których w listopadzie wciąż jest sporo.

fot. Jak dbać o chryzantemy na Wszystkich Świętych/Adobe Stock, ArtmannWitte

Chryzantemy po Wszystkich Świętych możesz po prostu wyrzucić, ale możesz je także zachować, aby pięknie odbiły w kolejnym sezonie. To w końcu roślina wieloletnia. Możesz przesadzić chryzantemy do ogrodu, gdzie będą mogły kwitnąć nawet przez kilka kolejnych tygodni. Przed nadejściem mrozów warto je jednak zabezpieczyć, aby przetrwały zimę.

Czytaj też: jak zimować chryzantemy?

Jeśli posiadasz odpowiednie warunki, możesz chryzantemy zimować w doniczce. Najlepiej będą czuły się w chłodnym, ale jasnym miejscu. Na wiosnę ponownie możesz, a nawet powinnaś wystawić na zewnątrz. Rób to jednak stopniowo, aby nie doznały szoku.

