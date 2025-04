Ziemiórki pomimo swojego niewielkiego rozmiaru potrafią roślinom wyrządzić naprawdę sporą krzywdę. Nieodpowiednia pielęgnacja może pogłębić ten problem, a w rezultacie możesz stracić ukochane rośliny. Jak pozbyć się ziemiórek skutecznie i domowymi sposobami?

Domowe sposoby zwalczanie ziemiórek

Ziemiórki najlepiej czują się w gęstych roślinach, których liście zapewniają im cień oraz odpowiednią wilgoć. Składają jaja w korzeniach, a ich larwy żerują na systemie korzeniowym, nie tylko zabierając roślinom składniki odżywcze, ale też niszcząc je od środka. Dodatkowo sprzyjają rozwojowi chorób grzybiczych, co może całkowicie wykończyć rośliny doniczkowe.

„Przesuszenie” ziemi

Pierwszym sposobem na zwalczenie tych szkodzących roślinom owadów jest po prostu... zabranie im idealnym warunków do rozwoju i rozmnażania się. Daj ziemi lekko przeschnąć pomiędzy podlewaniem. Dzięki temu larwy i jaja uschną razem z ziemią.

Oczyszczenie rośliny

Innym sposobem jest dokładne oczyszczenie rośliny. Na balkonie lub tarasie wyjmij ją z ziemi, oczyść system korzeniowy i dokładnie go umyj. Następnie włóż roślinę w nową ziemię. Aby zapobiec rozwojowi pasożytniczych owadów w przyszłości, możesz profilaktycznie zastosować domowy oprysk na insekty z czosnku.

Pułapka na ziemiórki

Jeśli ziemiórki zalęgły się w doniczce rośliny, która nie toleruje suchego podłoża, musisz postawić na silniejsze środki.

Wspomniałyśmy już o oprysku z czosnku, jednak niekoniecznie może on zadziałać na dorosłe, latające owady. Tymczasem, aby pozbyć się ziemiórek, trzeba wybić osobniki w każdym stadium rozwoju - już od jaja. Na czas podlewania dorosłe ziemiórki mogą odlecieć i osiąść na innych doniczkach.

Aby się ich pozbyć, będziesz potrzebować pułapki: do słoika wlej wodę oraz ocet jabłkowy w proporcji 1:1, a następnie dodaj kilka kropli płynu do naczyń. Słoik zakryj folią spożywczą i zabezpiecz ją gumką recepturką. Za pomocą wykałaczki lub noża zrób kilka dziurek, przez które ziemiórki wejdą do twojej pułapki. W 2-3 tygodnie twój problem z owadami zostanie rozwiązany.

Jak zapobiegać ziemiórkom?

Znacznie łatwiej zapobiegać niż leczyć - to stare powiedzenie sprawdza się także w pielęgnacji roślin. Aby zapobiec inwazji ziemiórek, zastosuj się do kilku prostych rad.

Nie przelewaj roślin doniczkowych

Nadmiar wody i wilgoci sprzyja rozmnażaniu się nie tylko owadów pasożytniczych, ale i chorób grzybowych. Naucz się, ile wody potrzebują twoje rośliny lub zastosuj trik, który zapobiegnie ich przelaniu.

Dokładnie obejrzyj nową roślinę

Gdy kupisz nową roślinę, dokładnie ją obejrzyj i profilaktycznie spryskaj, zanim dołożysz ją do reszty kolekcji. Ziemiórki w znacznej części przypadków przynosimy do domu z zewnątrz - nie tylko w nowych roślinach, ale i w ziemi.

Rośliny regularnie myj i przesadzaj

Regularnie myj swoje rośliny, wietrz je i przesadzaj, gdy tego wymagają. Im częściej dokładnie oglądasz swoje okazy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zauważysz zmiany chorobowe, zanim będzie za późno.

