Jak się pozbyć szerszeni? Nie jest to wcale łatwe, bo szerszenie to duże i nastawione na ciągłą obronę owady. Jednocześnie nie są agresywne, jeśli nie zostaną sprowokowane. Są jednak dość duże, przez co mogą wywoływać strach, czasem też panikę, której efektem bywa atak owada. Szerszeń europejski to owad z rodziny osowatych. Jeśli zauważysz, że gniazdo szerszeni pojawiło się np. w twoim ogrodzie podpowiadamy, jak pozbyć się szerszeni - rekomendujemy skorzystanie z usług specjalistów.

Reklama

Spis treści:

Szerszeń europejski, który występuje także w Polsce, ma rudoczarną głowę, a jego tułów jest czarny w rudawe/żółtawe plamy, układające się w nieregularne pasy. Barwa szerszeni zależy od regionu zamieszkiwania, ich wieku i płci.

Podobnie jest także z rozmiarem. Największa jest królowa - osiąga nawet ok. 25-35 mm. Samiec szerszenia 21-23 mm, a mniejsze robotnice 17-24 mm. To nie są jednak największe okazy: prawdziwe giganty zamieszkują Azję - szerszenie azjatyckie mają długość nawet 55 mm, a rozpiętość skrzydeł do 7,5 cm! Samce różnią się od samic brakiem żądła i dłuższymi czułkami.

fot. Jak wygląda gniazdo szerszeni/Adobe Stock, Mushy

Gniazda szerszeni są niezwykle okazałe, często wręcz zadziwiające. Powstaje z mieszanki spróchniałego drewna (kory) oraz śliny samicy (królowej), co w efekcie daje konstrukcję, przypominającą rzeźbę z makulatury. Jest to także bardzo trwała "budowla".

Wewnątrz gniazda samica, która z początkiem wiosny lepi lęgowisko, buduje otwory, które razem mogą osiągnąć nawet 50 cm długości. Po uformowaniu pierwszych składa w nich jaja, a z nich lęgną się larwy, które szybko dojrzewają i przepoczwarzają się w robotnice.

Matka szerszeni tworzy więc własną armię, która dba o dobrostan wewnątrz gniazda i karmienie larw. Te ostatnie to tzw. ostatnie pokolenie - to płodne samice i samce. Tylko część osobników nastawione jest na obronę gniazda, ale jeśli królowa poczuje się zagrożona lub człowiek zacznie manewrować przy gnieździe, owady atakują tłumnie.

Szerszenie zawsze podążają za swoją królową, a ich najważniejszym zadaniem jest chronienie jej przed niebezpieczeństwem. Jeśli więc zaczniesz "grzebać" przy ich gnieździe, z całą pewnością cię zaatakują. Królowa szerszeni jest znacznie większa od innych osobników, może mieć do 4 cm długości.

Ma brunatne ubarwienie z żółto-czarnymi pasami. Dodatkowo tylko samice szerszeni (w tym też królowa) posiadają żądło.

Królowa zimę zazwyczaj spędza pod ziemią, nie ginie jak pozostałe osobniki. Nie znajdziesz jej jednak w gnieździe, więc nie ma szans na to, aby usunąć je razem z królową w środku, aby zapobiec mnożeniu się owadów.

Usuwanie gniazda szerszeni samodzielnie to nie jest najlepszy pomysł - tym bardziej, jeśli masz z tymi owadami do czynienia po raz pierwszy. Warto zlecić usunięcie gniazda specjalistom, lub zgłosić taką potrzebę straży pożarnej. Aby bezpiecznie usunąć gniazdo szerszeni, potrzebny jest ochronny strój, który zapobiega bolesnym ugryzieniom szerszeni.

Jeśli jednak chcesz na własną rękę pozbyć się szerszeni, to zdecyduj się na to wieczorem, kiedy te owady są uśpione. Likwidacja gniazda przebiega następująco:

Załóż kilka warstw ochronnej odzieży oraz zakryj twarz, mogą przydać się kombinezon pszczelarski, maska.

Z miejsca usuń przedmioty takie jak krzesła , rośliny i inne ruchome elementy, które mogą dekoncentrować lub przeszkadzać ci w tym zadaniu logistycznie.

, rośliny i inne ruchome elementy, które mogą dekoncentrować lub przeszkadzać ci w tym zadaniu logistycznie. Rozpyl zgodnie z instrukcją profesjonalny środek na szerszenie, tudzież gaśnicę na szerszenie. Jest to preparat w formie trującego oprysku, który trzeba rozpylić z odległości ok. 5 m .

. Pryskaj preparatem ok. 15-20 sekund.

Po upływie doby możesz zacząć usuwać lęgowisko w bezpiecznym stroju i rękawicach, z użyciem wilgotnej tkaniny. Upewnij się przedtem, że owady są martwe.

Jeśli gniazdo szerszeni znajduje się wysoko, nie ominie cię korzystanie z profesjonalnego podnośnika.

fot. Jak się pozbyć szerszeni/Adobe Stock, IVÁN VIEITO GARCÍA

Wbrew pozorom ten imponujących objawów osobnik, nie jest groźniejszy od osy czy pszczoły - jad szerzenia zawiera minimalnie większą dawkę toksyn, choć ukąszenie może wydawać się bardziej bolesne z powodu większego, grubszego żądła tych owadów. Ukąszenie szerszenia jest piekące, może towarzyszyć mu lekkie odrętwienie i opuchlizna. U osób uczulonych na jad owadów może dojść do wstrząsu anafilaktycznego.

Choć szerszeń nie jest wymarzonym sąsiadem człowieka, warto wiedzieć, że nie jest to owad skory do ataku i trudno go sprowokować. Z pewnością atak szerszenia może być efektem nieudolnego usuwania gniazda szerszeni - wówczas można raczej mówić o jego obronie. Trzeba mieć na względzie, że tylko 1/10 roju atakuje i żądli, a lęgowisko liczy sobie kilkaset osobników.

Dla wspólnego bezpieczeństwa twojego i szerszeni, nie warto przebywać blisko gniazda. Także w przypadku kiedy owad zacznie latać obok ciebie, postaraj się zachować spokój. Machanie rękami i odganianie owada może sprowokować go do ataku. Szerszenie mają także naturalnych wrogów, których bardzo się boją - to przede wszystkim niektóre gatunki ptaków.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 04.06.2020.

Reklama

Czytaj także: Pierwsza pomoc przy ukąszeniu kleszcza

Ugryzienie meszki - jak wyglądaSposoby na komary