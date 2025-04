Chociaż mrówki są pożytecznymi owadami, gdy postanowią przeprowadzić się do twojego ogrodu liczną gromadą, mogą wyrządzić liczne szkody. Niszczą drzewa, budując gniazda, niszczą pąki i kwiaty w poszukiwaniu nektaru, a także przesuszają ziemię, drążąc w niej korytarze. Zdarza się też, że uszkadzają korzenie roślin, a w czasie suszy podgryzają młode pędy. Nie warto jednak zabijać tych insektów! Są humanitarne sposoby na to, by odstraszyć mrówki z ogrodu. Warto z nich skorzystać!

Jak pozbyć się mrówek z ogrodu?

Rozsyp kawę wokół roślin, które chcesz chronić. Mogą to być również fusy kawowe.

Rozłóż wokół krzaczków kawałki skórki cytrynowej.

Mrówki nie lubią jej zapachu. Porozsypuj w ogrodzie mąkę kukurydzianą. Mrówki nie są w stanie jej strawić.

