Palma areka to roślina doniczkowa bardzo popularna w naszych domach i nie tylko. Duże zainteresowanie zawdzięcza pięknym, pierzastym liściom, które przypominają ozdobne pióropusze. Osadzone są one na efektownych, długich łodygach, które w warunkach domowych mogą osiągnąć nawet 2 metry wysokości.

Areca to kwiat wywodzący się z tropikalnych rejonów, w warunkach naturalnych można go spotkać w Ameryce Południowej oraz w południowych rejonach Afryki. W naszym kraju popularnymi odmianami tych palm jest areka złocista oraz areka katechu. Ich wyjątkowo ozdobny wygląd powoduje, że są dumą naszych salonów i sypialni. To popularne w Polsce palmy doniczkowe.

W poniższym artykule opiszemy, jak ważne w pielęgnacji tego kwiatu doniczkowego jest podlewanie, na co zwrócić szczególną uwagę i jak postępować w przypadku, gdy naszej palmie coś dolega. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

Podlewanie palmy areki jest jednym z najważniejszych obowiązków, o którym należy pamiętać przy pielęgnacji tej rośliny. Tylko dzięki odpowiedniemu nawilżaniu tego kwiatu możemy zapewnić mu idealne warunki do wzrostu. Podłoże areki powinno być stale wilgotne, zatem stale należy je kontrolować.

Roślinę należy podlewać regularnie wodą przegotowaną lub odstaną. Taka woda jest pozbawiona nadmiaru wapna, które w zbyt dużej ilości szkodzi palmie. W okresie letnim, kiedy temperatura jest wyższa, podlewania palmy należy dokonywać z jeszcze większą częstotliwością, z racji na duże parowanie. W okresie jesienno-zimowym, gdy roślina jest w fazie spoczynku, można je nieco ograniczyć.

Trudno dokładnie określić, ile mililitrów wody potrzebuje palma areka. Wszystko to zależy od wielkości donicy, w której jest uprawiana. Przesadzając roślinę do nowego pojemnika, trzeba zwrócić uwagę na rozmiar pojemnika — nie może być on znacznie większy od poprzedniego, ale na tyle duży, by pomieścić całą bryłę korzeniową. Zasada ta dotyczy wszystkich roślin doniczkowych, zatem warto wziąć ją sobie do serca.

Przy pielęgnacji palmy areki i konieczności zapewnienia jej odpowiedniej wilgotności, niezmiernie istotny jest dobór odpowiedniego podłoża. W uprawie domowej areka powinna mieć żyzną i przepuszczalną glebę. Podłoże nie może być ciężkie i zbite, ponieważ nieodpowiednio będzie przesączało wodę do korzeni palmy.

Aby zapewnić arece idealną glebę, warto zakupić w sklepie ogrodniczym specjalną mieszankę dedykowaną do palm. Można również samodzielnie wykonać taką mieszankę, używając do tego w równych proporcjach ziemi kompostowej z domieszką ziemi liściowej i piasku. Aby gleba miała odpowiedni poziom przepuszczalności, warto uzupełnić ją keramzytem, który zapobiegnie gniciu systemu korzeniowego. Dodając do mieszanki perlit, zapewniamy roślinie wyższy poziom wilgotności.

fot. Palma areka w środowisku naturalnym / Getty Images, Ravinder Kumar

Każdy sposób podlewania areki jest dobry. Palma szybko rośnie, jeśli zasilimy ją wodą doglebowo lub nalewając wody do podstawka doniczki, aby mogła „pić” wodę, kiedy tylko zechce. Jest to tak zwana metoda na „mokre nogi”. Dobrym rozwiązaniem jest też umieszczenie areki złocistej w misce z wodą i pozostawienie jej tam na dłuższy czas, do momentu, kiedy wierzchnia warstwa gleby będzie odpowiednio wilgotna.

Palma areca bardzo lubi też zraszanie liści — zabiegu tego należy dokonywać raz dziennie, również odstaną wodą. Zraszać roślinę można przy pomocy opryskiwacza lub mgiełki. Pojemniki i butelki do tego celu można kupić w każdym sklepie ogrodniczym.

Ważne jest również zapewnienie arece wysokiej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. W tym celu można zainwestować w nawilżacz powietrza. Nie jest to drogi wydatek, a z pewnością zapobiegnie usychaniu końcówek liści. Jest to istotne zwłaszcza w okresie grzewczym, kiedy zbyt suche powietrze jest normą w każdym domu. Jeśli nie zdecydujemy się na zakup nawilżacza, można wówczas postawić obok rośliny miseczkę z wodą — będzie ona parowała i dostarczała wilgoci palmie.

fot. Zraszanie liści palmy areka / Adobe Stock, Pixel-Shot

Aby nasza palma szybko rosła i pięknie się rozwijała, warto ją w tym wspomóc odpowiednimi preparatami do roślin doniczkowych. W tym celu warto wyposażyć się w odpowiedni nawóz do palm lub do roślin zielonych. Do nawożenia rośliny bardzo przydatny jest także biohumus. Specjalne preparaty dla roślin występują w formie płynu lub pałeczek, które umieszcza się w glebie. Należy uważnie stosować się do zaleceń producenta nawozu, ponieważ niewłaściwe dozowanie może dodatkowo osłabić roślinę.

Oznaką konieczności przeprowadzenia zabiegu nawożenia palmy areki jest wygląd jej liści, zwłaszcza kiedy ich zieleń stanie się mało intensywna lub zaczną żółknąć. W ostateczności może to nawet doprowadzić do ich obumierania. Nawożenie palmy areca przeprowadza się od wiosny do końca lata co 2-3 tygodnie.

Niestety, areka należy do gatunków roślin, które często cierpią na różne choroby. Będą one widoczne oczywiście na liściach palmy doniczkowej. Wówczas trzeba odnaleźć przyczynę jej złego stanu.

Zbyt mało podlewania palmy areka

Jeśli palma areka ma żółte lub brązowe końcówki liści, może to oznaczać, że podlewamy ją zbyt rzadko, a powietrze nie jest zbyt wilgotne. Należy wtedy zwiększyć częstotliwość dostarczania roślinie wody i zraszania jej liści. Problem zasychania końcówek liści można rozwiązać poprzez ustawienie nawilżacza powietrza w sąsiedztwie rośliny. Suche końcówki liści palmy areki można obciąć, najlepiej czystymi i odkażonymi nożyczkami.

Zbyt obfite podlewanie palmy areka

W przypadku kiedy na palmie pojawia się duża ilość szarych i czarnych końcówek liści, trzeba zajrzeć do wnętrza doniczki i zbadać jej korzenie. Objawy te mogą sugerować, że roślina została przelana. W tym wypadku należy usunąć miękkie korzenie i dokonać całkowitej wymiany ziemi na nową, bardzo przepuszczalną mieszankę.

Infekcje palmy areka

Zdarzają się także sytuacje, w których liście areki opadają i pojawiają się na nich czarne plamy. Jest to oznaka infekcji i zakażenia grzybami. Roślinę trzeba pozbawić chorych i uszkodzonych liści oraz spryskać ją odpowiednim preparatem grzybobójczym. Warto też co jakiś czas oglądać roślinę i sprawdzać, czy nie pojawiły się na niej szkodniki. Palmy szczególnie upodobały sobie tarczniki.

fot. Korzenie palmy areka / Adobe Stock, SPINOKIM

Uprawa palmy areki nie wymaga specjalnych warunków i nie jest zadaniem trudnym. Warto jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach w jej pielęgnacji.

Podlewanie palmy areki jest jednym z najważniejszych obowiązków, o którym należy pamiętać przy pielęgnacji tej rośliny. Tylko dzięki odpowiedniemu nawilżaniu tej rośliny możemy zapewnić jej warunki zbliżone do naturalnych i idealne do wzrostu. Arekę należy podlewać bardzo często, przegotowaną lub odstaną wodą. Jej podłoże powinno być cały czas wilgotne. Areka potrzebuje też stałego nawilżania powietrza i liści. Postaw obok rośliny atomizer z wodą i nawilżacz — niech ten zabieg pielęgnacyjny będzie Twoim codziennym zwyczajem.

W sklepie ogrodniczym zaopatrz się w odpowiedni nawóz, dedykowany do palm doniczkowych. Te dodatkowe składniki odżywcze pomogą Twojej roślinie zachować piękny wygląd, jej liście będą miały soczysty zielony kolor. Zadbaj też, aby ziemia w doniczce była przepuszczalna i zawierała takie składniki jak torf czy keramzyt.

Z tą wiedzą i kilkoma podstawowymi wskazówkami o uprawie roślin w domu możesz być pewna, że palma areka będzie stanowiła najlepszą ozdobę Twojego domu. Zatem nie czekaj, leć do kwiaciarni i kupuj swoją tropikalną palmę!

