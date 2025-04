Surfinia to jeden z najpiękniejszych i najczęściej wybieranych kwiatów balkonowych. Aby jednak cieszyła pięknym wyglądem, trzeba zapewnić jej dogodne warunki. To niewymagający kwiat, jednak trzeba znać jego upodobania. Sprawdź poniżej, jak pielęgnować surfinie.

Reklama

Spis treści:

Surfinia balkonowa (petunia) została wyhodowana przez japońskich naukowców i wciąż powstają jej nowe odmiany. Na nasze balkony trafiła w latach 90-tych i od razu stała się ich królową. Ta roślina lubi dużą ilość światła, przepada też za upałami, więc będzie kiepsko czuć się w cieniu.

Czy surfinie lubią słońce? Wprost uwielbiają! Surfinia balkonowa lubi światło i upały, nie należy więc chować jej w cieniu. Nadaje się idealnie jako kwiat na balkon słoneczny, np. południowy, południowo-wschodni lub południowo-zachodni. Co ważne, surfinia jest na tyle delikatna, że należy ją chować przed deszczem i burzami, gdyż jej kwiaty mogą na tym bardzo ucierpieć.

Podłoże dla surfinii powinno zawierać dużo próchnicy, gdyż łatwo gromadzi ona związki odżywcze i wilgoć. Wskazany jest dodatek piasku. Sprawi, że ziemia nie będzie się zbijać (korzenie potrzebują bowiem sporo powietrza). Ważny jest także odczyn gleby, najlepiej o pH 5,5-6,5. Jeśli jest wyższy, rośliny przestają pobierać żelazo i bledną im liście.

fot. Surfinia na balkonie/Adobe Stock, unclesam

Warto zasilać rośliny nawozami mineralnymi, specjalnie przeznaczonymi dla surfinii, np. Planton S. Dodaj go do wody i podlewaj przez cały okres wegetacji, aż do pierwszych przymrozków. Nawożenie surfinii należy kontynuować także w trakcie deszczowej pogody. W ten sposób uzupełniasz wypłukiwane przez deszcz składniki pokarmowe. Nawóz zwiększa odporność roślin na choroby oraz znacząco przyśpiesza regenerację roślin. Zaleca się także stosowanie nawozów o przedłużonym działaniu.

Podstawą pielęgnacji surfinii balkonowej jest usuwanie przekwitłych kwiatów. Dzięki temu zaczyna ona kwitnąć bardziej obficie. Pomaga to również zahamować ryzyko wystąpienia chorób grzybiczych u surfinii.

Surfinie potrzebują sporo wody, bo pędy silnie się rozrastają. Nie można dopuścić, aby ziemia wyschła. W czasie upałów rośliny posadzone w pojemnikach trzeba obficie podlewać, nawet 2 razy dziennie. W chłodniejszym okresie podlewaj co kilka dni. Donica, w której rośnie kwiat powinna mieć otwory, które pomogą jej w naturalny sposób usunąć nadmiar wody.

Rośliny często bywają atakowane przez mszyce i mączliki szklarniowe. Gdy zauważysz pierwsze szkodniki, warto od razu dodać do ziemi tabletki owadobójcze (np. Tarcznik - środek który chroni przed szkodnikami, ok. 20 zł).

fot. Kolaż Polki.pl

Chociaż surfinie nie wymagają przycinania, to skrócenie jej pędów sprawi, że roślina powinna się zagęścić. Jak to zrobić? Wystarczy delikatnie uszczknąć sam czubek pędu wraz z małymi listkami. Surfinia powinna dzięki temu zacząć wypuszczać boczne pędy. Zwiędłe kwiaty usuwaj od razu, dzięki czemu również pobudzisz roślinę do wytwarzania nowych pędów i pozwolisz jej się zagęścić.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.05.2013

Reklama

Czytaj także:

Jak uprawiać stokrotki w doniczce?

Pielęgnacja pelargonii kaskadowej