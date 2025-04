Koperek możesz sadzić przez większość roku - od wczesnej wiosny do końcówki lata. Dopóki nie ma ryzyka przymrozków, koper ma szansę wzejść nawet na początku września. Dzięki temu możesz cieszyć się jego smakiem, a także zamrozić go na zimę (oczywiście w pudełku po lodach). Zobacz, co warto wiedzieć o wysiewie kopru.

Koper do gruntu możesz zacząć wysiewać na wiosnę - w drugiej połowie kwietnia. Jeśli chcesz mieć regularny wzrost, powtarzaj siew co 2-3 tygodnie. Przed wysiewem ziemię lekko przekop z wierzchu i "rozluźnij" przy pomocy pazurków ogrodowych. Pamiętaj też, że koper nie lubi towarzystwa warzyw korzeniowych, szczególnie selera oraz swojego dalszego kuzyna - kopru włoskiego). Nie siej go też blisko ziół, takich jak kolendra i lubczyk.

Koper dobrze będzie się za to czuł w towarzystwie marchewki, cebuli, pietruszki oraz ogórków. Nie mają też nic przeciwko fasoli i grochowi.

Ostatni termin na wysiew kopru to początek sierpnia. Koper zdąży wzejść przed wystąpieniem niskich temperatur. Kiedy jesień zapowiada się wyjątkowo ciepła, możesz wysiać koper jeszcze pod koniec sierpnia lub na początku września.

fot. Kiedy siać koper/Adobe Stock, Mallivan

Koper możesz wysiać także jesienią, aby wzeszły jako wczesne plony wiosenne. Najlepiej robić to późną jesienią, na przełomie października i listopada. Dzięki temu, że jest to termin bliski przymrozkom, nasiona zaczynają kiełkować dopiero wczesną wiosną.

W okresie zimowym nie ma konieczności podlewania ani nawożenia ziemi. Koperek, a także inne zimowe warzywa poradzą sobie w takich warunkach i spokojnie wytrzymują do pierwszych ciepłych dni.

Koperek wschodzi już po 10-14 dniach, a jego pełny okres wegetacyjny wynosi ok. 45-50 dni. Będzie gotowy do zbiorów po ok. 4 tygodniach, a jeśli zależy ci na pełnych kwiatach, poczekaj do 6 tygodni.

W czasie wzrostu regularnie podlewaj niewielką ilością wody i zraszaj delikatną mgiełką z węża ogrodowego lub konewki. Koper nie lubi przelewania, ale nie najlepiej znosi także przesuszenia.

fot. Kiedy siać koper/Adobe Stock, rostyslav84

