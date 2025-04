Kiedy sadzić tuje? To zależy od jej odmiany, chociaż w większości przypadków możesz zastosować kilka uniwersalnych zasad. To pozwoli ci cieszyć się pięknym żywopłotem przez wiele długich lat. Pamiętaj też, że te krzewinki lubią rosnąć w jednym miejscu i nie przepadają za przesadzaniem. Kiedy sadzić tuje, aby mogły być piękną ozdobą przez długi czas?

Nim przystąpisz do kupna sadzonki (najlepiej w szkółkach ogrodniczych, nie w marketach), sprawdź, czy miejsce, w którym chcesz je posadzić, sprawdzi się w przypadku tui. Najczęściej do ogrodów wybieramy odmianę Szmaragd, niemniej jednak warto sprawdzić, jaką odmianę chcesz posadzić i jakie ma ona wymagania.

Tuje należ sadzić na glebach próchnicznych, raczej żyznych. Potrzebują one przestrzeni do ukorzeniania. Unikaj piaszczystych, jałowych oraz zalewowych terenów , które zbijają ziemię i uniemożliwią iglakowi rozwój.

, które zbijają ziemię i uniemożliwią iglakowi rozwój. Tuja lubi miejsca półsłoneczne i słoneczne , ale przede wszystkim - osłonięte od wiatru. Jeśli nie możesz zapewnić tui spokoju, nie martw się - posadzone w rzędzie świetnie poradzą sobie wzajemnie w wietrzne dni.

, ale przede wszystkim - osłonięte od wiatru. Jeśli nie możesz zapewnić tui spokoju, nie martw się - posadzone w rzędzie świetnie poradzą sobie wzajemnie w wietrzne dni. Tuje może sadzić solo w ogrodzie, w otoczeniu innych iglaków czy krzewów zimozielonych. Formowana w kształty stożka czy sześcianu może wyglądać atrakcyjniej, niż liściasty bukszpan. Najczęściej jednak jest odpowiedzią na pytanie o to, jakie rośliny nadają się na żywopłot całoroczny.

może wyglądać atrakcyjniej, niż liściasty bukszpan. Najczęściej jednak jest odpowiedzią na pytanie o to, jakie rośliny nadają się na żywopłot całoroczny. Jeśli chcesz zasadzić tuję na trawniku, usuń 50-centymetrowy okrąg trawy wokół krzewu. Nie sadź tui bezpośrednio na trawniku, bo będzie z nim konkurować o zasoby wodne.

Jeśli zastanawiasz się, kiedy sadzić tuje, aby rosły zdrowo i tworzyły piękną ozdobę domu, możliwości są dwie. Sadzonki tui z bryłą korzeniową w doniczce możesz posadzić jesienią lub wiosną. Najważniejsze, by roślina miała szansę się dobrze ukorzenić przed przymrozkami. Tuję możesz sadzić do gruntu od połowy kwietnia do połowy maja. Jeśli chcesz zrobić to jesienią, wybierz czas między wrześniem a październikiem. Później tuja może nie ukorzenić się prawidłowo i zmarznąć podczas zimowych nocy.

Jak sadzić tuje w ogrodzie? Zanurz małe krzewy w wiadrze z wodą i trzymaj ok. 10-15 minut.

Wykop w ziemi głęboki dołek, wypełnij go żyzną ziemią z domieszką odkwaszonego torfu lub specjalnego podłoża do iglaków . Możesz też wykorzystać kompost.

. Możesz też wykorzystać kompost. Podlej tuje po posadzeniu. W upały podlewaj krzewy regularnie - tylko rano i wieczorem.

Na zakończenie sadzenia tui posyp podłoże korą sosnową, która wygląda atrakcyjnie, minimalizuje ryzyko wyrastania chwastów i zapobiega odparowaniu wody.

Możesz wykorzystać też sposób sadzenia tui „na mokro”, czyli w błoto. Po ustawieniu krzewu w wykopanym dole i częściowym zasypaniu korzeni do środka wlej się wodę. Po wchłonięciu dosyp się suchą ziemię, ponownie podlej i ubij.

Zazwyczaj tuje potrzebują 50 cm przestrzeni pomiędzy sobą oraz od innych obiektów, np. ogrodzenia (tuje szmaragd). Ważne, by móc je swobodnie przycinać bez wtargnięcia na cudzą posesję czy chodnik.. Niemniej jednak odpowiedź na pytanie, jak gęsto sadzić tuje, zależy od wybranej odmiany tui.

W przypadku tui brabant, która mocniej się rozrasta, należy postawić na większą przepustowość i wykopać nieco dalej od siebie, tj. w odległości ok. 70-80 cm, ale te różnice w przypadku innych gatunków mogą wynosić nawet 1-3 m.

Żywotniki nie lubią zmiany położenia i sadzi się je z myślą o wielu latach rośnięcia. Jeśli jednak konieczne jest przesadzenie tuj, najpierw przygotuj dla nich nowe miejsce, tj. zerwij darń, usuń chwasty, wykop dół i użyźnij podłoże. W kolejnym kroku wykop roślinę z bryłą ziemi. Zalej wodą, ubij, obsyp korą sosnową. Przesadzanie tui najlepiej wykonywać wczesną wiosną (przed okresem wzrostu) lub jesienią.

