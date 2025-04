Jak przycinać surfinie na jesieni? Podstawowa zasada, jeśli twoje surfinie mają bezpiecznie przezimować

W sezonie przycinanie surfinii nie jest konieczne. Wystarczy usuwać obumarłe pędy i przekwitłe, zżółknięte kwiaty, dzięki czemu roślina będzie bujniej kwitła. Przycinanie surfinii jest za to niezbędne, jeśli chcesz je przezimować - wówczas w październiku przytnij surfinię bardzo nisko i wstaw do pomieszczenia z temperaturą ok. 8-12 stopni C.