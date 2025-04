Bez czyli lilak pospolity to krzew, który dorasta do około 4 metrów i wytwarza długie kwiatostany o niebiesko-fioletowych kwiatach. Intensywnie pachnące kwiaty bzu są chętnie cięte na bukiety, ponieważ w wazonie mogą stać długo.

Kiedy przycinać bez?

By bez rósł symetrycznie, a co roku bogato obsypywał się kwieciem, wymaga cięcia. Odmiany bzu pozostawione bez cięcia w kolejnych latach zawiązują mniej kwiatów, roślina traci energię na wydawanie nasion i dziczeje. Lilak pospolity może oczywiście rosnąć dziko, jednak jeśli masz go w ogrodzie, poprzez cięcie bzu możesz nadać krzewowi pożądany kształt.

Odpowiednim terminem na cięcie bzu jest czerwiec. Bez kwitnie w maju, a właśnie w czerwcu przekwita - kwiaty stają się brązowe. Przekwitłe na brązowo (nawet jeśli kwiatostan stał się brązowy w około 60%) kwiatostany ucina się. Nie czekaj, aż bez zawiąże torebki z nasionami. To bardzo osłabia krzew, w kolejnym roku kwiatów byłoby mniej.

Co 5-7 lat, jeśli bez kwitnie słabo, warto wykonać odmładzające cięcie bzu. Polega ono na przycięciu wszystkich starych pędów tuż przy ziemi lub na wysokości 30-50 cm. Takie cięcie wykonuje się wiosną. Możesz działać także mniej radykalnie - wybierz 1-2 stare pędy i przytnij je nisko, w kolejnym roku wybierz kolejne 2, itd.

Kwiatostan bzu z młodymi pędami / fot. Adobe Stock

Regularnie warto także usuwać odrosty korzeniowe. To pędy, które nie wydają kwiatów. Ich przycinanie, nawet nisko, sprawia, że wkrótce odbijają nowe rozgałęziając się, dlatego lepiej wyrywać je ręką, jeszcze gdy są małe.

Jak wykonać cięcie bzu?

Czerwcowe cięcie bzu to prosty zabieg. Przyda się do tego ostry sekator.

Pędy z kwiatostanami przytnij prosto (nie na ukos) nad pąkami skierowanymi na zewnątrz. Cięcie najlepiej wykonać 1 cm nad pąkami lub młodym pędem (to on w przyszłym roku zakwitnie). Możesz ucinać także same przekwitłe kwiatostany bez pędów - wówczas tnij zaraz pod kwiatostanem.

To dobry sposób na to, by krzewowi bzu nadać kształt. Jeśli za bardzo rośnie na boki, a nie do góry, na górze przytnij tylko kwiatostany, a po bokach kwiatostany z pędami.

Miejsc po cięciu nie trzeba niczym zabezpieczać. Bez łatwo się regeneruje i wybacza wszelkie błędy.

