Jak funkcjonalnie zaaranżować balkon?

Balkon to nie tylko miejsce na wystawienie suszarki z praniem, ale funkcjonalnie zaaranżowany może zamienić się w doskonałe miejsce do wypoczynku, letnią jadalnię, ogród pachnącym kwiatami, zielnik czy ogródek warzywny. Podpowiadamy, jak go wykorzystywać na co dzień.