Żeby wiedzieć jak często podlewać rośliny ważne jest przede wszystkim, żeby wiedzieć jaka to roślina, wtedy będziemy wiedzieli jakie warunki są dla nich najlepsze. Na częstotliwość podlewania wpływ ma wiele czynników. Warto też postarać się ustrzec typowych i często popełnianych przy podlewaniu błędów.

Rośliny doniczkowe domowe

Kupując roślinę do domu najlepiej zapisać sobie jej nazwę i poczytać trochę na temat preferowanych przez nią warunków. To znacznie zwiększy szanse na to, że prawidłowo o nią zadbamy i będziemy mogli się nią długo cieszyć. Rośliny w doniczkach w domu najczęściej marnieją paradoksalnie nie z powodu przesuszenia co przelania, ponieważ gniją im korzenie.

Jak często podlewać rośliny w doniczkach?

Na to jak często powinniśmy podlewać rośliny doniczkowe w domu wpływ ma wiele czynników. Zależy to m. in. od:

wielkości doniczki - rośliny posadzone w większych doniczkach wymagają rzadszego, jednak bardziej obfitego podlewania, tak aby woda dotarła do niższych partii podłoża, a przez to do korzeni, rośliny w mniejszych doniczkach musimy podlewać częściej, ale dbać, aby nie przelać rośliny

rodzaju doniczki - jeśli wybraliśmy doniczki ceramiczne (gliniane) o porowatych ściankach musimy pamiętać, że woda paruje z nich znacznie szybciej, a więc musimy częściej podlewać rosnące w nich rośliny; te, które rosną w doniczkach plastikowych podlewamy rzadziej

rodzaju podłoża - jeśli wybraliśmy podłoże piaszczyste, musimy częściej podlewać

- jeśli wybraliśmy podłoże piaszczyste, musimy częściej podlewać wilgotności powietrza

temperatur panujących w pomieszczeniu

miejsca w jakim ustawiona jest roślina - rośliny, które lubią światło, wytwarzają więcej energii, a więc też szybciej zużywają wodę

pory roku - w ogrodzie czas intensywnego podlewania to początkowa faza wzrostu rośliny, podobnie świeżo po przesadzeniu oraz oczywiście lato i czas intensywnych upałów. W przypadku roślin domowych podobnie przy przesadzaniu oraz od marca do października (w sezonie wegetacyjnym), choć oczywiście najczęściej trzeba podlewać w lecie w trakcie upałów. Zwłaszcza rośliny o dużych liściach potrzebują wtedy dużo wody, jak monstera czy alokazja

wielkości liści - im roślina ma większe liście, tym więcej potrzebuje wody

- im roślina ma większe liście, tym więcej potrzebuje wody fazy wzrostu rośliny - dużo większe zapotrzebowanie na wodę mają rośliny świeżo przesadzone lub posiane, wypuszczające nowe liście czy w trakcie kwitnienia i owocowania. Przede wszystkim, częstotliwość podlewania uzależniona jest od tego jakiego podłoża dana roślina wymaga. W zimie, kiedy rośliny doniczkowe przechodzą w stan spoczynku, podlewa się je rzadziej. Latem rośliny w doniczkach należy podlewać co 3-4 dni, zimą raz na 7-10 dni.

fazy wzrostu rośliny - dużo większe zapotrzebowanie na wodę mają rośliny świeżo przesadzone lub posiane, wypuszczające nowe liście czy w trakcie kwitnienia i owocowania. Przede wszystkim, częstotliwość podlewania uzależniona jest od tego jakiego podłoża dana roślina wymaga. W zimie, kiedy rośliny doniczkowe przechodzą w stan spoczynku, podlewa się je rzadziej. Latem rośliny w doniczkach należy podlewać co 3-4 dni, zimą raz na 7-10 dni.

wilgotności podłoża, jaką preferuje dana roślina - jeśli roślina preferuje podłoże bardzo wilgotne, podlewamy tak, aby ziemia była cały czas wilgotna, nawet jej wierzchnia warstwa nie może być sucha, ale dbamy o to, żeby nie była nasiąknięta wodą. Rośliny, które preferują podłoże wilgotne podlewamy tak, by pomiędzy podlewaniem wierzchnia warstwa podłoża (1-2 cm) zdążyła przeschnąć, ale poniżej podłoże było wciąż wilgotne. Jeśli mamy rośliny, które wolą podłoże lekko wilgotne, pomiędzy podlewaniem pozwalamy ziemi przeschnąć do połowy doniczki. Najlepiej sprawdzać to po prostu wkładając palec.

Trawniki

Pamiętanie o częstym podlewaniu jest kluczowe zwłaszcza zaraz po jego założeniu. Niezależnie czy jest to trawnik z nasion czy z rolki, aby trawa mogła wykształcić korzenie, na początku musimy podlewać ją kilka razy na dobę. Potem wystarczy raz dziennie lub raz na kilka dni w zależności od pogody. Musimy obserwować ziemię czy nie jest przesuszona oraz trawę czy nie zaczyna wysychać, ponieważ jest ona bardzo wrażliwa na niedobory wody. Trawę podlewamy równomiernie najlepiej wężem z funkcją zraszacza

Warzywniki

Kluczowa przy podlewaniu warzywnika jest pora dnia. Rośliny trzeba podlewać wtedy, kiedy słońce najsłabiej operuje. Dobrze jest podlewać wodą odstaną, tak, aby zmniejszyć szok termiczny dla rośliny. Duża różnica temperatury pomiędzy podlewaną wodą a samą rośliną, która w słoneczny dzień mocno się nagrzewa, może doprowadzić do uszkodzenia rośliny. Podlewamy stopniowo, najlepiej kilkukrotnie. Szybkie obfite podlanie, sprawi, że woda spłynie zbyt szybko i nie nawodnimy odpowiednio korzeni rośliny. Aby rośliny zbudowały silny system korzeniowy i mogły sobie lepiej poradzić w różnych warunkach, lepiej podlewać je rzadziej, ale obficie. Dobre przygotowanie podłoża ułatwi roślinie przetrwanie. Warto na wysokości korzeni zastosować hydrożel, a warstwę wierzchnią pokryć ściółką.

Co to jest hydrożel?

Hydrożele to preparaty różnego zastosowania zbudowane z wielkocząsteczkowych, usieciowanych, nierozpuszczalnych polimerów. Jego działanie oparte jest do olbrzymiej zdolności tych polimerów do absorpcji, a następnie oddawania wody. Proces ten może powtarzać wielokrotnie. Swoje zastosowanie znajduje w wielu gałęziach przemysłu. Najczęściej w kosmetologii i produkcji leków. W rolnictwie i ogrodnictwie nazywany bywa również agrożelem.

Kiedy stosować hydrożel?

Hydrożel to nie jest preparat, który możemy zastosować doraźnie jak np. nawóz, kiedy widzimy, że roślina sobie nie radzi. Ze względu na to, że hydrożel należy zastosować na wysokości korzeni rośliny, to trzeba o nim pomyśleć już na etapie zakładania ogrodu lub przy sadzeniu nowych roślin. Do roślin doniczkowych w domu, hydrożel możemy zaaplikować przy przesadzaniu.

Gdzie można stosować hydrożel?

Ponieważ preparat nie zawiera żadnych szkodliwych substancji można go stosować przy wszystkich roślinach.

Świetnie sprawdzi się do przygotowania podłoża dla przydomowych trawników, warzywników czy ogródków z ziołami. Można go stosować zarówno do krzewów i drzew ozdobnych jak i tych, które owocują. To także idealne rozwiązanie dla roślin zielonych i kwiatów w domu.

Korzyści ze stosowania hydrożelu

Główne działanie hydrożelu to dbanie o odpowiednie nawodnienie roślin. Kiedy wody w podłożu jest pod dostatkiem hydrożel wchłania jej nadmiar, który odda do podłoża, kiedy już przeschnie. Hydrożel absorbując wodę jest w stanie zwiększyć swoją objętość aż 1000-krotnie. Do podłoża może oddać do 85% zaabsorbowanej wody.

Dobrze nawodnione i odżywione rośliny lepiej rosną, są bardziej odporne na warunki atmosferyczne. Hydrożel, poprzez ciągłe zwiększanie i zmniejszanie swojej objętości, spulchnia glebę, dlatego ułatwia roślinom zbudowanie silnego systemu korzeniowego. Rośliny kwitnące będą nas cieszyć większą ilością kwiatów, które będą pełniejsze i większe. Będą też dłużej kwitły. Krzewy i drzewa owocowe czy warzywniki odpowiednio zaopiekowane dadzą lepsze plony. Może się wydawać, że hydrożel to spory wydatek, jednak, kiedy podsumujemy oszczędność wody, nawozów oraz nowych roślin, które kupowalibyśmy, aby zastąpić te, które nie przetrwały - to relatywnie nie są to duże koszty,

Jak stosować hydrożel?

Przede wszystkim hydrożel stosujemy przed sianiem czy sadzeniem roślin oraz w trakcie ich przesadzania. Hydrożel musi znaleźć się na wysokości korzeni rośliny. Jeśli zamiast trafić w dolne warstwy ziemi wysypiemy go na górze, to zamiast pomóc roślinie zaszkodzimy jej, ponieważ wchłaniając wodę w górnej warstwie ziemi hydrożel zablokuje jej spływanie i nie dotrze ona do korzeni.

Przygotowując teren pod trawnik, niezależnie czy będziemy trawę siać, czy rozłożymy ją z rolki, możemy zastosować hydrożel. Teren pod trawnik obsypujemy mieszanką hydrożelu TerraCottem i ziemi. Podłoże trzeba zaorać na głębokość 20 centymetrów oraz obficie podlać. Podobnie przygotowujemy teren pod wysiew warzyw czy rabat kwiatowych.

Jeśli chcemy wykorzystać hydrożel przy sadzeniu drzew lub krzewów najpierw kopiemy dół na taką głębokość, aby zmieściła się roślina wraz z korzeniami. Mieszankę hydrożelu i ziemi wsypujemy na dno, wsadzamy roślinę i obsypujemy ją resztą mieszanki. Na górę sypiemy ziemię i obficie podlewamy.

Hydrożel w doniczkach stosujemy na dno doniczki, wsypujemy tam mieszaninę hydrożelu i ziemi, wsadzamy roślinę i jak w poprzednich przypadkach roślinę należy obficie podlać.

Jaki preparat wybrać?

Warto zwrócić uwagę na skład preparatu, który wybieramy. Dobry preparat może oprócz dbania o odpowiednie nawodnienie przynieść dodatkowe korzyści. Preparat TerraCottem w 10% składa się z nawozu. Dzięki temu rośliny oprócz wody otrzymują z niego dodatkowe wsparcie i jeszcze lepiej rosną. Preparat TerraCottem ma również długi czas działania, aż do 8 lat. Po tym czasie ulega on rozkładowi w ziemi, będąc produktem całkowicie biodegradowalnym.

W jakich proporcjach należy stosować hydrożel TerraCottem?

Wszystko zależy od rodzaju powierzchni, wielkości obszaru, na którym chcemy go umieścić jak i samych roślin. Duże krzewy i drzewa wymagają średnio 1,5 kg na m3 wykopanej do posadzenia rośliny ziemi lub 1,5 g na litr gleby. Z kolei rośliny doniczkowe, balkonowe i kwitnące wymagają 5 kg hydrożelu na m3 lub 5 g na litr podłoża, zaś klomby i kwietniki - 100 g na m2 lub 500 g na m3 mieszaniny ziemi z TerraCottem. Przy stosowaniu hydrożelu dla trawników należy zastosować średnio 100 g na m2 lub 500 g na m3 mieszaniny ziemi z hydrożelem.

