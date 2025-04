Istnieją różne gatunki traw, które mają różne tempo wzrostu. Niektóre celowo hodowane są tak, aby rosły nieco wolniej, nawet ok. 3 tygodni. Inne już po niecałych dwóch tygodniach wyglądają doskonale. Musisz więc zwrócić uwagę na opis nasion, a także zadbać o to, aby twój trawnik był odpowiednio zaopiekowany.

Przeciętnie trawa od momentu posiania wzrasta od 10 do 20 dni. W tym czasie osiąga odpowiednią długość i nie wymaga koszenia. Niektóre trawy zaczynają wschodzić już po kilku dniach, inne potrzebują nawet do 3 tygodni.

Zależy to nie tylko od gatunku i jakości nasion, ale także sposobu, w jaki na co dzień dbasz o swój trawnik i jak chronisz go przed niesprzyjającymi warunkami.

Najczęściej przyczyną jest źle dostosowane podłoże. Grunt do uprawy trawnika nie może być ani zbyt mocno ubity, ani za lekki. Dodatkowo na rozwój trawnika źle wpływa zastój wody oraz koszenie w godzinach porannych, kiedy słońce najmocniej operuje i uszkadza młode źdźbła.

Problem odpowiedniej wilgotności podłoża wynika z tego, iż młody trawnik potrzebuje dużej ilości wody, ale nie jej zastoju. Najlepiej więc codziennie zraszać ją, a nie podlewać w klasyczny sposób.

fot. Ile rośnie trawa/Adobe Stock, fotomine

Zakładanie trawnika nie jest wbrew pozorom takie trudne, jeśli wiesz, jak się z nim obchodzić, szczególnie na początku. Wzrost trawy możesz przyspieszyć poprzez odpowiednią pielęgnację. Przede wszystkim zapewnij odpowiednie napowietrzenie podłoża. Do tego wykorzystaj specjalne "buty z kolcami" nazywane aeratorami. Spaceruj po świeżo posianym trawniku nawet codziennie lub co 2-3 dni. Dzięki temu nie tylko zapewnisz odpowiedni drenaż, ale także wciśniesz nasiona do środka, dzięki czemu nie będą kusiły dzikich ptaków.

Ważny jest także sposób i częstotliwość podlewania trawy. Rób to nawet 2 razy dziennie, rano i wieczorem, ale nie bezpośrednim strumieniem wody. Najlepiej ustaw końcówkę węża ogrodowego w taki sposób, aby woda rozpraszała się delikatnie w postaci mgiełki-mżawki. Nie polewaj też długo jednego miejsca. To bardzo częsty błąd w podlewaniu nie tylko trawnika, ale i innych roślin ogrodowych.

Pamiętaj też, aby pierwsze koszenie przeprowadzić co najmniej po 3 tygodniach od posiadania trawnika. Rób to po południu lub wieczorem — poranne i południowe słońce może spalić delikatne źdźbła.

Tak, regularne koszeni trawy sprawia, że będzie ona rosła bujnie i nieco się zagęści. Pamięta jednak, aby nie kosić jej przez pierwsze 3-4 tygodnie od posiania, a także pilnować wspomnianych już wcześniej pór koszenia. Przesuszony, spalony trawnik nie odrośnie lub będzie to bardzo czaso- i pracochłonny proces.

fot. Ile rośnie trawnik/Adobe Stock, Tomasz Zajda

Czy trawnik sam się zagęści?

Trawnik może się delikatnie rozrastać, ale nie zagęszcza się samoistnie. Aby mu w tym pomóc, warto jest dosiewać go tuż po zimie, na przełomie wiosny i lata oraz na początku jesieni.

