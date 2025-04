Jak wygląda przycinanie lawendy i ile razy to robić? Najważniejsze jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów oraz suchych pędów czy liści. Uprawa lawendy nie jest skomplikowana i dotyczy to także sezonowego przycinania. Musisz jednak wiedzieć, kiedy i jak to robić.

Krzew lawendy można ciąć 2 lub 3 razy w roku. Najpopularniejszą porą jest sezon wiosenny - przełom marca i kwietnia. Wiosenne przycinanie lawendy jest najbardziej potrzebne wtedy, kiedy pominiesz cięcie jesienne i zostawisz roślinę na całą zimę bez zaopiekowania. Oczywiście nie ma w tym nic złego - możesz wybrać odpowiedni dla siebie termin cięcia lub zdecydować, co działa lepiej na twój krzew.

Letnie cięcie polega głównie na regularnym usuwaniu przekwitłych kwiatostanów oraz suchych pędów. Trwa od lipca do września, czyli przez cały okres kwitnienia rośliny. Warto wtedy usuwać także łodygi, które nie mają liści - dzięki temu składniki odżywcze z gleby, wody i nawozów będą transportowane do pędów, które tego potrzebują.

Po przekwitnięciu rośliny możesz wykonać cięcie jesienne, podczas którego skrócisz roślinę i usuniesz wszystkie bezlistne łodygi oraz suche elementy. W ten sposób przygotujesz lawendę na kolejny sezon.

fot. Ile razy przycinać lawendę

Jeśli chcesz, aby lawenda bujnie i obficie kwitła, nie możesz pomijać regularnego letniego przycinania. Bieżące usuwanie przekwitłych kwiatostanów oraz bezlistnych łodyg pozwala na o wiele bujniejszy wzrost.

Dzięki temu krzew nie tylko będzie pięknie się prezentował w ogrodzie czy na balkonie, ale także będzie uwalniać intensywny zapach. Pamiętaj, że lawenda odstrasza komary, dlatego jej ładny rozrost będzie miał mnóstwo korzyści.

Aby lawenda ładnie kwitła, zapewnij jej ciche, dobrze nasłonecznione miejsce, lekko kwaśną lub obojętną glebę oraz przepuszczalne podłoże. Nie podlewaj też lawendy zbyt często, aby delikatny system korzeniowy nie zgnił.

Stare krzewy lub lekko zaniedbane możesz zregenerować poprzez stanowcze cięcie. Usuń suche pędy, a te zdrowe przytnij mniej więcej o połowę. Jeśli pędy są przesuszone, dobrze będzie obficie podlać lub - jeśli uprawiasz lawendę w donicy - zanurzyć ją w naczyniu z wodą, aby cała roślina się zregenerowała.

fot. Przycinanie lawendy: ile razy w roku

Po przekwitnięciu lawendy usuń wszystkie suche elementy i przytnij całą roślinę mniej więcej o 1/3 długości. Następnie zostaw ją w spokoju aż do wiosennego lub letniego cięcia. Ważne jest, aby przed pierwszymi przymrozkami dokładnie okryć roślinę agrowłókniną i zabezpieczyć podłoże, np. warstwą słomy albo grubą włókniną.

Lawendę w doniczce możesz na zimę przenieść do chłodnego miejsca - optymalna temperatura to ok. 5-10 stopni.

