Iglaki na balkonie są idealnym tłem dla kwiatów. Z nich samych też można tworzyć efektowne kompozycje. Krzewy i drzewa iglaste na balkonie sprawią, że na kilku metrach wyczarujesz własny miniogród, który będzie pięknie prezentował się przez cały rok. Wybieraj rośliny iglaste w różnych odcieniach: zielone, srebrne, żółte i niebieskie. Zwróć też uwagę na ich pokrój. Mieszaj kolumnowe, stożkowe, pienne, kuliste i rozłożyste. Łatwo będzie ustawić z nich ciekawe aranżacje.

Większość iglaków na balkon ma małe wymagania. To idealne rośliny dla początkujących ogrodników. Przy wyborze trzeba się tylko kierować tym, czy iglaki w donicach staną na balkonie słonecznym, czy w cieniu. I jakie rozmiary osiągną. Do donic przeznaczone są iglaki miniaturowe i wolnorosnące.

Jeśli na twoim balkonie przez większość dnia jest słońce, stawiaj na nim cyprysiki, jałowce, modrzewie i sosny. W miejscu półcienistym dobrze poczują się świerki, cisy i tuje. Generalnie odmiany żółte i jasnozielone potrzebują więcej światła, niż te o ciemnych igłach. Zawsze upewnij się, czy roślina, którą wybrałaś, to odmiana miniaturowa (karłowa) lub wolnorosnąca.

Ziemia do iglaków w donicach powinna mieć odczyn lekko kwaśny (pH 5,5-6,5). Najprościej kupić gotowe podłoże. Sadząc rośliny do pojemników, pamiętaj o warstwie drenażu na dnie. Korzenie należy zabezpieczyć przed mrozem, by zimą rośliny nie przemarzały. Donice można na przykład wyłożyć od środka styropianem.

Latem, zwłaszcza gdy krzewy iglaste na balkonie stoją przy południowej ścianie, wymagają intensywnego podlewania – ziemia w ich doniczce powinna być umiarkowanie wilgotna, ale nie można dopuścić, by stała w nich woda. Od wiosny do końca czerwca balkonowe iglaki warto zasilać specjalnym nawozem do iglaków. Podawaj połowę dawki zalecanej przez producenta, bo ta przewidziana jest do drzew i krzewów ogrodowych.

Iglaki same mogą tworzyć ciekawe kompozycje, jeśli połączymy rośliny o różnych kształtach i odcieniach zieleni. Można je też łączyć z małymi krzewami zimozielonymi lub zrzucającymi liście. Na ich tle pięknie prezentują się kwitnące kwiaty balkonowe: pelargonie, surfinie, werbeny czy begonie bulwiaste. Iglaki idealnie komponują się też z lawendą i wrzosami.

Przygotowując kompozycję na balkon, zawsze warto pamiętać, aby wyższe rośliny sadzić z tyłu doniczki, a te z opadającymi pędami – na przedzie. Ale uwaga, nie wszystkie rośliny mogą rosnąć w jednym pojemniku. Ze względu na różne wymagania glebowe i pielęgnacyjne, iglaki powinny być sadzone w osobnym pojemnikach niż kwiaty kwitnące.

