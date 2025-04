Huśtawka ogrodowa z drewna to modny i praktyczny dodatek do każdego ogródka - dużego i małego. Jest bardziej funkcjonalna niż ławka - w końcu przyjemniej czyta się książkę, popija kawę czy po prostu relaksuje, delikatnie się bujając w rytmie szumu drzew, niż siedząc w miejscu!

Reklama

Dlaczego warto wybrać huśtawkę ogrodową drewnianą?

Drewno to bardzo wdzięczny materiał budulcowy, który przy odrobinie zaangażowania w pielęgnację i impregnację, odwdzięczy się szlachetnym, luksusowym wręcz wyglądem na długie lata.

Drewniane elementy tworzą także niepowtarzalny klimat, dając poczucie przytulności i ciepła. Dlatego jeśli masz klimatyczny, uroczy ogródek - huśtawka ogrodowa drewniana doskonale dopełni całości stylistyki. Dzięki niej stworzysz kącik, w którym będzie chciało się przebywać jak najdłużej!

Drewniana huśtawka ma wiele zalet:

w czasie upałów nie nagrzewa się tak, jak metal czy plastik

jest łatwa do utrzymania w czystości

wytrzymuje duże obciążenie - nawet do 400 kg (jeśli jest wieloosobowa)

wsparta na stelażu jest ładnie wyeksponowana.

Poza tym drewno jest:

przyjemne w dotyku

trwałe, nie trzeba więc bać się o rysy i odpryski

eleganckie - impregnowane raz na jakiś czas zachowa świeży wygląd na długie lata!

Sprawdź 8 niedrogich modeli huśtawek ogrodowych, które warto mieć!

Jakie huśtawki ogrodowe drewniane są do wyboru?

Drewno to niezmiennie najchętniej wybierany materiał budulcowy, nie tylko do wnętrz, ale także ogrodów. Wykorzystuje się je do budowy nie tylko mebli i akcesoriów, ale także altan ogrodowych i płotków. Jakie rodzaje huśtawek ogrodowych drewnianych znajdziesz w sklepach?

dla dzieci - przeznaczone dla 1 osoby, z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem do 40-50 kg. Zazwyczaj są to huśtawki zamknięte (w formie koszyczka), ale mogą mieć także formę deski na łańcucach/sznurku. Zawiesza się je na stabilnej, grubej gałęzi drzewa bądź na stelażu - stalowym lub drewnianym.

fot. Adobe Stock

ze zjeżdżalnią dla dzieci - często w formie kompletu: huśtawka, zjeżdżalnia, piaskownica i domek. Konstrukcja może być drewniana w całości lub w części - samo siedzisko huśtawki może być także tekstylne lub plastikowe. Doskonała propozycja nie tylko do własnego ogrodu, ale także na place zabaw.

fot. Adobe Stock

z tekstylnym baldachimem - daszek wykonany z materiału może być zarówno stały, jak i regulowany pod kątem nachylenia.

fot. Adobe Stock

z daszkiem - w przypadku takiego modelu daszek jest nieruchomy, pokryty drewnianymi deskami lub dachówkami.

fot. Adobe Stock

Pomimo tego, że drewno jest dość przyjemne w dotyku, zwykle dodaje się do nich tekstylne wyposażenie - siedzisko lub/i poduszki. Dzięki temu zyskuje na wygodzie i przytulności!

Reklama

Poczytaj więcej o modnej aranżacji ogrodu!

Czym i jak malować meble ogrodowe z palet, by cieszyły oko jak najdłużej?

Kilka pomysłów na stylowe i tanie (!) meble ogrodowe z palet!

6 wskazówek, dzięki którym kupisz idealne meble do ogrodu!