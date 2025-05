Hortensje przez lata cieszyły się tytułem królowych półcienistych ogrodów. Trudno się dziwić, gdyż ich duże, kwiatostany przyciągają wzrok, a sam krzew nie jest bardzo wymagający. Ale ogrodnicy coraz częściej spoglądają w stronę innego gatunku, który charakteryzuje się długim i obfitym kwitnieniem – mowa o żylistku.

Ten niedoceniany krzew może kwitnąć nawet do 120 dni w roku, znosi cień, a przy tym nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji.

Jak wygląda żylistek?

Żylistek (Deutzia) to krzew ozdobny z rodziny hortensjowatych. Osiąga od 1 do 3 metrów wysokości, w zależności od odmiany. Jego pokrój jest zazwyczaj luźny i rozłożysty, z lekko przewieszającymi się pędami. Liście są zielone, ząbkowane na brzegach, lekko szorstkie w dotyku. Jednak prawdziwą ozdobą żylistka są jego kwiaty.

Żylistek kwitnie zazwyczaj od maja aż do sierpnia, a niektóre odmiany mogą kwitnąć nawet do września – to imponujące ponad 3 miesiące kwitnienia. Zaleta ta sprawia, że krzew ten może być naprawdę wyjątkowo ozdobnym elementem rabat i żywopłotów.

Kwiaty żylistka są drobne, ale zebrane w gęste, okazałe wiechy lub grona. Występują najczęściej w kolorze białym, różowym lub delikatnie fioletowym, a niektóre odmiany mają kwiaty dwubarwne.

Popularne odmiany żylistka:

Deutzia gracilis – niska odmiana o białych kwiatach, idealna na obwódki.

– niska odmiana o białych kwiatach, idealna na obwódki. Deutzia scabra „Plena” – kwiaty pełne, różowo-białe, pięknie prezentują się na tle ciemniejszego zadrzewienia.

– kwiaty pełne, różowo-białe, pięknie prezentują się na tle ciemniejszego zadrzewienia. Deutzia „Strawberry Fields” – jedna z najbardziej dekoracyjnych odmian o różowych, kontrastowych kwiatach.

– jedna z najbardziej dekoracyjnych odmian o różowych, kontrastowych kwiatach. Deutzia „Mont Rose” – kompaktowa odmiana, o intensywnie różowych kwiatach, dorasta do 1,5 m (patrz zdjęcie tytułowe).

Jakie stanowisko jest najlepsze dla żylistka?

Jedną z największych zalet żylistka jest jego tolerancja na półcień, a nawet cień. Oczywiście w pełnym słońcu kwitnienie może być jeszcze obfitsze, ale roślina równie dobrze radzi sobie w miejscach lekko zacienionych, np. pod koronami drzew liściastych, przy północnych ścianach budynków czy wśród innych krzewów.

Gdzie sadzić żylistka?

Stanowisko: słoneczne lub półcieniste . Żylistki uważane są za rośliny kwitnące do cienia, gdyż dobrze znoszą cień, ale w słońcu kwitną najintensywniej.

. Żylistki uważane są za rośliny kwitnące do cienia, gdyż dobrze znoszą cień, ale w słońcu kwitną najintensywniej. Gleba: żyzna, przepuszczalna, lekko wilgotna; unikaj miejsc podmokłych i bardzo ciężkich gleb gliniastych.

i bardzo ciężkich gleb gliniastych. Warto wybrać miejsce osłonięte od silnych wiatrów, zwłaszcza dla wyższych odmian.

Jak przygotować miejsce pod sadzenie?

Wykop dół dwukrotnie szerszy i nieco głębszy niż bryła korzeniowa rośliny (ok. 40 x 40 cm). Na dno wsyp warstwę kompostu lub ziemi ogrodowej z dodatkiem torfu i piasku. Delikatnie wyjmij roślinę z doniczki, rozluźnij ziemię wokół korzeni i umieść w dołku tak, aby powierzchnia bryły korzeniowej zrównała się z poziomem gruntu. Przy sadzeniu w grupie lub żywopłocie zachowaj odstęp od 80 cm do 1,5 m (w zależności od odmiany). Żylistek ma rozłożysty pokrój, dlatego zostaw mu miejsce na rozrastanie się.

Zasyp ziemią, lekko ugnieć ją wokół pnia. Niezależnie od pogody dobrze podlej roślinę po posadzeniu. Warto ściółkować glebę wokół krzewu (np. korą lub kompostem), co pomoże utrzymać wilgoć i ograniczyć zachwaszczenie.

Przez pierwszy sezon po posadzeniu regularnie podlewaj żylistka, szczególnie w czasie suszy – ułatwi to przyjęcie się rośliny.

Krzewy żylistka rozrastają się i bardzo obficie kwitną, fot. Adobe Stock, bykot

Jak pielęgnować żylistka, żeby długo kwitł?

Żylistek nie wymaga intensywnej pielęgnacji, ale kilka prostych zabiegów znacząco przedłuży jego kwitnienie:

Cięcie po kwitnieniu to najważniejszy zabieg. Żylistek kwitnie na pędach ubiegłorocznych, dlatego cięcie należy przeprowadzić zaraz po zakończeniu kwitnienia, aby roślina miała czas wypuścić nowe pędy do następnego sezonu. Usuwaj przekwitłe kwiatostany i skracaj najstarsze pędy – to pobudzi krzew do zagęszczenia i wytworzenia większej ilości kwiatów.

Wiosną warto zasilić krzew nawozem wieloskładnikowym lub kompostem. Zapewni to bujny wzrost i obfite kwitnienie. Druga dawka nawozu może być podana latem, zwłaszcza jeśli gleba jest uboga.

Podlewanie

Choć żylistek dobrze znosi okresowe susze, w czasie dłuższego braku deszczu warto go podlewać, szczególnie jeśli rośnie w pełnym słońcu. Zbyt sucha gleba może skrócić okres kwitnienia.

