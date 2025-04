Hortensje na balkonie to piękna ozdoba, jednak warto wiedzieć jak uprawiać hortensje doniczkowe, by kwitły co roku. Największą popularnością cieszą się hortensja ogrodowa oraz hortensja bukietowa, która ma wiele pięknych odmian.

Specjalnie stworzone do uprawy w pojemnikach, hortensje ogrodowe są niższe i mają duże kwiaty. Kwitną latem (w czerwcu, lipcu i w sierpniu).

Jako rośliny na balkon możesz wybrać zarówno odmiany hortensji ogrodowej, jak i piłkowanej.

Hortensje ogrodowe na balkon:

Nymphe,

Adria,

Bavaria,

Red Ace,

Renate Steiniger,

Nikko Blue,

Tricolor,

Mini Hornli,

Rosita,

Teller Rosa,

Deutschland,

Blaumeise.

Hortensje piłkowane na balkon:

Blue Billow,

Rosalba,

Preziosa,

Blue Deckle,

Kurenai.

Jeśli kupisz hortensję w markecie, nie wystawiaj jej na balkon wcześniej niż 15 maja. W przeciwnym razie szybko może przemarznąć, ponieważ nie jest odporna na przymrozki.

Od razu po zakupie należy przesadzić hortensję do większej doniczki. Na dno obowiązkowo wysyp warstwę keramzytu, doniczka powinna mieć otwory.

Sadząc hortensje w doniczce wybierz specjalne podłoże do hortensji lub do rododendronów. Ziemia powinna być żyzna, próchnicza o lekko kwaśnym odczynie. Ten ostatni parametr jest bardzo istotny. Od niego zależy też... kolor kwiatów hortensji.

Doniczki z hortensjami ustaw w miejscu półcienistym. Kwiaty hortensji powinny mieć stale lekko wilgotne podłoże, dlatego nie zapominaj o podlewaniu.

Regularnie należy pamiętać także o nawożeniu hortensji - najlepiej nawozami płynnymi. Roślina posiada duże kwiaty, a gdy jest uprawiana w doniczce, szybko wyczerpuje składniki pokarmowe z podłoża.

Pamiętaj, że nie wszystkie kwiaty można uprawiać w donicach ogrodowych. Jesienią hortensje doniczkowe należy przenieść do chłodnego pomieszczenia (2-8 stopni), gdzie przezimują do wiosny.

Nie przycinaj ich pędów (zawiążą na nich kolejne kwiatostany), usuń tylko przekwitłe kwiatostany.

