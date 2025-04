Hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata) to krzew pochodzący z Chin i Japonii. W Polsce poczuł się nadzwyczaj dobrze, wielu odmianom niestraszne są nasze zimy i wiosenne przymrozki. Choć zawsze warto na wszelki wypadek zabezpieczyć hortensję przed zimą.

Reklama

Hortensja bukietowa efektownie wygląda wsadzona zarówno pojedynczo, jak i wzdłuż alejek, murów, płotów albo w większej grupie na rabacie. Warto zarezerwować dla niej wyjątkowe miejsce w ogrodzie – obok altany, tarasu czy romantycznej ławeczki. To roślina wieloletnia, łatwa w uprawie. Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest umiejętne przycinanie hortensji.

Poznaj odmiany hortensji bukietowej, by wybrać najlepszą dla siebie. Inne sprawdzą się w dużym ogrodzie, inne w małym miejskim, jeszcze inne w pojemniku na balkonie czy tarasie.

Spis treści:

Jej pełna nazwa to Renhy Vanille Fraise (łac. Hydrangea Paniculata Rehny Vanille Fraise). Często uważana jest za najpiękniejszą odmianę wśród hortensji bukietowych. Dorasta do 180 cm wysokości oraz 150 cm szerokości. Kwiaty pojawiają się pod koniec czerwca. Początkowo są białe, potem przyjmują barwę delikatnego różu, przywodząc na myśl lody truskawkowo-waniliowe. Jesienią przebarwiają się na czerwono.

fot. Hortensja bukietowa Renhy / Adobe Stock

Hortensja bukietowa Renhy Vanille Fraise to odmiana wyjątkowo mrozoodporna, co roku obficie kwitnie. Lubi stanowiska słoneczne oraz półcieniste. Ma dość duże wymagania – należy zapewnić jej żyzną, próchniczą glebę o kwaśnym odczynie, nawozić specjalistycznym nawozem i nie zapominać o podlewaniu. Może rosnąć pojedynczo lub tworzyć efektowne żywopłoty. Jak przy każdej hortensji bukietowej, ważnym zabiegiem jest wiosenne przycinanie.

Ta dekoracyjna odmiana świetnie sprawdza się w ogrodach i na szpalerach, ale również na balkonach i tarasach. Bardzo dobrze znosi nawet duże zanieczyszczenie powietrza, dlatego jest polecana do miast. To krzew o wyprostowanych, mocnych pędach, dorastający do wysokości 3 metrów. Ma duże stożkowate kwiatostany o długości do 30 cm. Pojawiające się w połowie lipca kwiaty mają kolor limonkowy i cytrynowy, później przechodzą w kremowo-biały, a gdy w październiku przekwitają, stają się różowe.

fot. Hortensja bukietowa „Limelight” / Adobe Stock

Odmiana „Limelight” wymaga gleby próchnicznej, zasobnej, dostatecznie wilgotnej, lekko kwaśnej i miejsca osłoniętego od wiatru. Zimą toleruje temperatury nawet do -32°C.

Niezwykle ostatnio popularna, co zawdzięcza bajecznym, dwukolorowym kwiatostanom. Wiechy są duże, stożkowate, osiągają nawet 20 cm długości. Przechodzą od koloru kremowo-białego lub lekko różowego do coraz ciemniejszego różu. Im bardziej słoneczne stanowisko, tym bardziej intensywny odcień aż do purpurowego i bordowego. Sam szczyt wiechy zwykle pozostaje kremowy. W efekcie kwiatostany Pinky Winky wyglądają niezwykle efektownie. Pojawiają się od połowy lipca i pozostają na roślinie aż do października.

fot. Hortensja bukietowa Pinky Winky / Adobe Stock

Pinky Winky rośnie wolniej niż inne odmiany hortensji bukietowej. Dorasta do 1,5-2 metrów, ma zwarty lub lekko luźny, kulisty pokrój, pędy wzniesione, sztywne, koloru bordowego. Często wyginają się pod ciężarem kwiatostanów, wtedy trzeba je podeprzeć lub podwiązać.

Hortensja bukietowa „Kyushu” to mrozoodporna odmiana, której białe ogromne kwiaty wydają delikatny zapach wabiący do ogrodu motyle i pszczoły. Krzew o sztywno wyprostowanych pędach nieprzycinany może osiągać nawet ok. 3 m wysokości, ale na ogół utrzymuje się go na wysokości 150-170 cm. Wiechowate białe kwiatostany pojawiają się z początkiem sierpnia i pozostają dekoracyjne do końca jesieni. Także zimą – pokryte szronem lub ścięte mrozem – dodają ogrodowi uroku. Hortensji „Kyushu” niestraszne są polskie zimy i wiosenne przymrozki. Lubi stanowisko słoneczne lub półcieniste. Preferuje gleby próchniczne, kwaśne do obojętnych.

fot. Hortensja bukietowa „Kyushu” / Adobe Stock

Tę z kolei odmianę hortensji bukietowej, wyróżniają gigantyczne kwiatostany długości nawet 40 cm. Zakwita w końcu lipca. W pierwszym stadium kwitnienia kwiaty mają barwę limonki, potem stają się śnieżnobiałe. Odmiana ta ma ponadto dużo sztywniejsze pędy, które nie uginają się pod ciężarem ogromnych kwiatostanów. Cały krzew w trakcie kwitnienia ma postać ogromnego bukietu na długich łodygach. Dorasta do około 2 metrów wysokości przy 1,2 m średnicy. Jest widowiskową odmianą, nową na polskim rynku.

fot. Hortensja bukietowa „Magical Moonlight” / Adobe Stock

Ciekawa odmiana hortensji bukietowej o długich, wyprostowanych pędach, zakończonych dużymi 20-30 cm kwiatostanami. Kwiaty są początkowo białe, potem stają się lekko różowe, a jesienią zmieniają barwę na burgundowo-różową. Przyjemnie pachną i zdobią roślinę przez wiele miesięcy – od sierpnia do mrozów. Odmiana hortensji bukietowej „Pink Diamond” dorasta do 2 metrów. Lubi gleby żyzne, lekko kwaśne, wilgotne, stanowisko słoneczne do półcienistego. Jest odporna na mróz. Podczas kwitnienia trzeba jej zapewnić dostateczną ilość wody .

fot. Hortensja bukietowa Pink Diamond / Adobe Stock

Bobo to stosunkowa nowa odmiana karłowa hortensji bukietowej. Dorasta do metra wysokości i rodzi duże, stożkowe kwiaty o barwach od seledynu, przez biel aż do różu. Rośnie w formie zwartego krzewu o kulistym pokroju. Kwitnie od lipca do października. Doskonale nadaję się zarówno do uprawy w gruncie, jak i w donicach na balkonie czy tarasie. Jest odporna na mróz. Lubi stanowiska ciepłe, półcieniste i żyzną glebę o kwaśnym odczynie (pH podłoża od 5,6–7,5).

Rosnącej w donicy hortensji bukietowej trzeba zapewnić wilgotne podłoże, zwłaszcza podczas upałów. Podczas cięcia warto nadać jej od razu półokrągły kształt, dzięki czemu będzie jeszcze bardziej urokliwa.

Reklama

Czytaj także:

Hortensje na balkonie i w ogrodzie - jak je uprawiać?

Wysokie krzewy do ogrodu - jakie krzewy ozdobne warto posadzić?

Drzewka ozdobne - najpiękniejsze drzewa do ogrodu