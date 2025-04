Balkon może być piękną ozdobą, jeśli tylko dobrze go zagospodarujesz! Posadź okazałe (i wcale nietrudne do utrzymania!) kwiaty balkonowe, by stworzyć swój magiczny zakątek.

Jak zapewnić roślinom idealne warunki na balkonie?

Kwiaty będą dobrze rosły, gdy zapewnisz im głęboki pojemnik wypełniony żyzną ziemią i nie zapomnisz o regularnym podlewaniu. Warto też dokarmiać je nawozami przez cały sezon.

Jeśli w skrzynce nie ma otworów odpływowych lub są zbyt małe - powiększ je. Do zrobienia dziurek możesz użyć ostrego śrubokręta. Czasem wystarczy tylko wybić otwory fabrycznie zaznaczone w dnie plastikowej skrzynki.

Na dno pojemnika wsyp kilkucentymetrową warstwę drenażu. Może to być żwir, drobne kamyki, keramzyt lub kawałki potłuczonych doniczek. Zapobiegną one zatkaniu odpływu ziemią. Wypełnij doniczki podłożem, posadź rośliny.

Rośliny idealne na balkon - co posadzić?

W roli żywej ozdoby balkonu świetnie sprawdzą się te 4 rośliny:

1. Hibiskus

Zwany popularnie różą chińską (Hibiscus rosa sinensis), był przed laty bardzo chętnie uprawiany jako kwiat doniczkowy. Można go było spotkać w wielu domach. Potem, na skutek plotki, że jest szkodliwy dla zdrowia zaczęto się go pozbywać. Znów wraca do łask.

Ostatnio wyhodowano niezwykłe odmiany, jak Hibiscus Summerific w wersji XXL. To nowość na polskim rynku ogrodniczym. Tworzy ogromne kwiaty o średnicy nawet 25 cm. Roślina wyrasta na wysokość powyżej 100 cm i może zimować w gruncie.Nowością jest też Hibiscia o znacznie trwalszych kwiatach. Utrzymują się na roślinie od 3 do 5 dni i wyglądają bardzo efektownie na tle ciemnozielonych, błyszczących liści.

Wszystkie odmiany są odporne na choroby, nie mają szczególnych wymagań. Lubią silne, ale raczej rozproszone światło. Trzeba je podlewać regularnie i obficie, gdy ziemia lekko przeschnie oraz nawozić przez cały sezon. Kwitną nieprzerwanie od wiosny do późnej jesieni. Warto wiedzieć, że hibiskus jest godłem Korei Południowej.

2. Sundavilla, mandevilla

Te piękne rośliny, rodem z Japonii, obsypane są niezwykle dekoracyjnymi, dużymi kwiatami w kolorze czerwonym, różowym lub białym. Utrzymują się na roślinie nieprzerwanie przez całe lato aż do pierwszych przymrozków. Dobrze znoszą przesuszenie bryły korzeniowej, co nawet sprzyja zawiązywaniu się pąków kwiatowych.

Są roślinami wieloletnimi, ale w naszych warunkach klimatycznych trzeba przenieść je na zimę do jasnego, chłodnego pomieszczenia i ograniczyć podlewanie.

Te kwiaty będą rosnąć w cieniu - brak słońca im niestraszny!

3. Lantana

Kwitnie przez całe lato do późnej jesieni. Szczególnie ciekawe są odmiany wielobarwne – na jednej roślinie można znaleźć kwiaty o różnych barwach, np. żółtej, pomarańczowej i czerwonej ("Calippo", "Tutti Fruti"). Lantana lubi ciepłe, słoneczne miejsce oraz żyzną ziemię. Aby roślina dobrze się rozgałęziała trzeba przynajmniej dwa razy uszczknąć wierzchołki pędów.

4. Budleja

Zwana też motylim krzewem, bo wabi motyle przyjemnym zapachem i smacznym nektarem ukrytym w rurce kwiatowej. Odmiana "Sky blue" ma zwarty pokrój, krzewy są niewysokie, szybko się rozrastają i długo kwitną. Wydają duże, błękitne, pachnące kwiatostany. Polecane są do sadzenia w donicach na balkony i tarasy, a także do gruntu. Budleja dobrze rośnie w ziemi dość żyznej, przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej w miejscu ciepłym i słonecznym.

