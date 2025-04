Hiacynty w ogrodzie uprawiane w towarzystwie innych kwiatów mają się świetnie. Nieco gorzej znoszą towarzystwo krzewów i drzew - korzenie dużych roślin mogą pobierać z gleby cenne składniki, których zwyczajnie nie wystarczy dla hiacyntów.

Spis treści:

Najlepszą porą na sadzenie hiacyntów w ogrodzie jest koniec września lub początek października. Hiacynty możesz posadzić obok tulipanów (sprawdź: kiedy sadzić tulipany), razem stworzą piękną barwną kompozycję.

Cebulki hiacyntów sadzi się na głębokość równą 3 wysokościom cebulki. Zazwyczaj więc wynosi ona od 10 do 20 cm. Podczas sadzenia cebulek pamiętaj, by wierzchołek cebulki był skierowany do góry.

Odstęp między cebulkami powinien wynosić od 15 do 25 cm. Cebulki hiacyntów warto zaprawić preparatem, który zabezpieczy je przed wystąpieniem chorób. Jeśli w ogrodzie grasują nornice, dobrym pomysłem może być użycie koszyczków na cebulki lub zastosowanie gnojówki z czarnego bzu:

200 g kwiatów, liści i pędów czarnego bzu zalej 10 litrami wody.

Odstaw na 5 dni.

Przygotowanym roztworem zalej nory nornic.

Za przygotowanie miejsca na hiacynty w ogrodzie warto zabrać się odpowiednio wcześniej. Ziemię należy spulchnić na głębokość 40 cm. Zrób to jeszcze latem, w sierpniu, podłoże będzie miało czas osiąść.

Rabata z hiacyntami powinna mieć lekki spadek, a gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, warto ją podnieść. Nadmiar wody powinien odpływać, by nie spowodować gnicia korzeni i wystąpienia chorób grzybowych.

Planując miejsce na hiacynty w ogrodzie, weź pod uwagę nasłonecznienie. W jasnym stanowisku kwiaty będą gęste, w półcieniu - rośliny będą wyższe, ale kwiaty przerzedzone.

fot. Adobe Stock

Hiacynty w ogrodzie dobrze rosną na ziemi wymieszanej z kompostem. Nie należy sadzić ich w miejscach, w których wcześniej uprawiane były pomidory, truskawki i ogórki.

Hiacynty są mrozoodporne, jednak gdy zimy są mroźne, lepiej je ściółkować. Wówczas miejsce nad cebulkami należy wysypać korą. Warstwa powinna mieć około 3-4 cm.

Hiacynty mogą rosnąć w tym samym miejscu przez kilka lat, jednak warto wykopywać je co roku latem i do jesieni pozwolić cebulkom przeschnąć. Dzięki temu spadnie ryzyko wystąpienia chorób.

Podczas okresu wegetacyjnego uprawy hiacynta w ogrodzie, należy usuwać przekwitłe kwiatostany i nawozić preparatami wieloskładnikowymi.

Hiacynty, zarówno te uprawiane w doniczkach, jak i posadzone w ogrodzie, warto wykopać na zimę i przezimować. Jak to zrobić?

Gdy kwiaty przekwitną, a liście pożółkną i opadną, wykop cebulki z ziemi.

Cebulki hiacyntów podsusz.

Cebulki przechowaj w chłodnym, przewiewnym miejscu do jesieni.

fot. Adobe Stock

Hiacynty w doniczce także możesz wysadzić do gruntu. Zazwyczaj robi się to z dwóch powodów:

gdy doniczkowe hiacynty przekwitają,

gdy chcesz, by kupione kwiaty zdobiły rabatki.

W drugim przypadku, po prostu wyjmij hiacynta z doniczki i wysadź na miejsce docelowe.

Do ogrodu możesz przenieść także hiacynt po przekwitnięciu. Zrób to, gdy liście pożółkną i zwiędną. Odetnij pęd kwiatowy, cebulkę zakop na głębokości 3 razy większej niż wysokość cebulki. W lipcu warto je wykopać, wysuszyć i przechować do jesieni, choć możesz też pozostawić je w gruncie.

