Hiacynty kwitną raz do roku - najczęściej od marca do kwietnia. Rośliny uprawiane w doniczkach tracą swój urok, gdy ich kwiaty zaczynają brązowieć i opadać. Hiacynt po przekwitnięciu możesz za to wysadzić do gruntu, a kolejnej wiosny znów zakwitnie.

Co więcej, hiacynt po przekwitnięciu możesz zostawić w doniczce lub wstawić do... lodówki.

Doniczkowy hiacynt po przekwitnięciu

Hiacynty w doniczce wyglądają pięknie i choć kwitną maksymalnie przez 3 tygodnie, później wiele osób po prostu... wyrzuca roślinkę. Zobacz co zrobić, gdy hiacynt w doniczce przekwita:

Zetnij pęd kwiatowy i pielęgnuj roślinę jak dotychczas. Będzie rozwijała kolejne kwiatostany.

Gdy ostatni kwiat przekwitnie, zetnij pęd i podlewaj dalej, dopóki liście są zielone. Doniczkę możesz przestawić w inne miejsce, hiacynty dobrze tolerują zmiany stanowisk. Raz na 10 dni warto zasilać go nawozem do gatunków kwitnących (dawkę należy zmniejszyć o połowę). Roślinkę warto postawić w suchym miejscu na tarasie lub w piwnicy, w pobliżu jasnego okna.

Hiacynta podlewaj przez cały czas, zaprzestań dopiero, gdy liście całkiem zżółkną.

Cebulkę możesz wyjąć z doniczki, oczyścić i podsuszyć, ale nie trzeba tego robić. Może zostać w doniczce. Potrzebuje jednak ciemnego i zimniejszego miejsca (od 0 do 6 stopni). Okres spoczynku jest konieczny, by hiacynt zakwitł wiosną. Wstaw go do ciemnej piwnicy lub wstaw do lodówki na około 8 tygodni.

Po upływie 8 tygodni przesadź cebulkę do nowej ziemi, ustaw w temperaturze ok. 15 stopni w jasnym miejscu i powoli zacznij podlewać.

Pielęgnowane w ten sposób hiacynty, mogą wydawać kwiaty nawet przez kilkanaście lat.

fot. Hiacynty w koniczce/Adobe Stock

Hiacynt po przekwitnięciu w ogrodzie

Hiacynty w ogrodzie kwitną najczęściej od kwietnia do maja. Gdy hiacynty już przekwitną, nie obcinaj im liści. Pozwól, by same obumarły.

To właśnie z liści cebule hiacyntów czerpią energię do tego, by w przyszłym roku znów zakwitnąć.

Gdy liście uschną, masz 2 opcje, co zrobić gdy hiacynt przekwitnie:

Wykop : usuń suche liście i posortuj cebulki. Zepsute wyrzuć, zdrowe włóż do torby z siatki i powieś, by przeschły. Następnie przechowuj w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu aż do jesieni.

Zostaw w gruncie: metoda jest wygodna, ale ma swoje wady; cebule mogą zgnić, zostać zjedzone przez nornice lub w kolejnych latach nie wytwarzać pędów kwiatowych.

