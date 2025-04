Na skróty:

Reklama

Już samo słowo „hamak“ przywodzi na myśl spokojny styl życia i dużo relaksu. Wystarczy wspomnieć, że to wynalazek pochodzący prawdopodobnie z Wysp Karaibskich. Do Europy przywędrował wraz z Krzysztofem Kolumbem.

W Ameryce Południowej hamak to najpopularniejszy rodzaj łóżka. Chociaż Europejczycy nie używają go raczej do nocnego wypoczynku, jest wygodnym miejscem relaksu - można w nim poczytać książkę albo się zdrzemnąć.

Bardzo modne są nie tylko hamaki ogrodowe, ale również te montowane we wnętrzach. Tradycyjny model wymaga jednak czegoś, na czym można byłoby go zawiesić - np. 2 sąsiadujących ze sobą drzew. Warto więc zdecydować się na hamak ze stelażem, który możesz umieścić tam, gdzie będziesz mieć ochotę!

Na co warto zwrócić uwagę, wybierając hamak ze stelażem? Jeśli model ma być użytkowany w ogrodzie, raczej nie decyduj się na wersję wykonaną z bawełnianej tkaniny. Te egzemplarze przetrwają wewnątrz mieszkania lub pod zadaszeniem, ale już kilka deszczowych nocy może nieodwracalnie je uszkodzić.

Na zewnątrz lepiej sprawdzą się hamaki wykonane z tworzyw sztucznych. Nie ulegną zniszczeniu tak szybko.

Zwróć też uwagę na wytrzymałość hamaka i jego dopuszczalne obciążenie.

Modele ze stelażem są bardzo zróżnicowane cenowo. Na rynku znajdziesz tańsze egzemplarze za mniej niż 100 zł, a także skomplikowane konstrukcje za kilka tysięcy zł.

Taka wersja hamaka znacząco zmniejsza ryzyko upadku. Nie ma też możliwości zerwania się linek mocujących, jak w przypadku tradycyjnych modeli.

Brak konieczności mocowania sprawia, że miejsce wypoczynku może znaleźć się dokładnie tam, gdzie chcesz - na środku trawnika, na zacienionym tarasie, na balkonie, a także w salonie przed telewizorem.

Zobacz, jakie modele hamaków ze stelażem wybrałyśmy - najtańszy już za 86 zł!

Ten model kusi niską ceną. Nie zajmuje też dużo miejsca, co jest jego dodatkowym atutem. Nie musisz wcale dysponować ogromną przestrzenią, aby rozkoszować się wypoczynkiem w hamaku!

Powierzchnia użytkowa: 200x140 cm.

Maksymalne obciążenie: 150 kg.

Już sam wygląd tego hamaka przywodzi na myśl wakacje w Meksyku! Konstrukcja jest bardzo stabilna, a jej wykonanie w 100% polskie.

Maksymalne obciążenie: 130 kg.

Wymiary płótna: 100x200 cm.

Model wprost stworzony do tego, aby bujać w obłokach. W deszczowe dni z powodzeniem można ustawić go w salonie. Sprawdzi się jednak równie dobrze jako hamak ogrodowy.

Maksymalne obciążenie: 130 kg.

Wymiary płótna: 140x240 cm.

Jasne hamaki świetnie pasują nie tylko do ogrodu. Dzięki neutralności kolorystycznej, idealnie wpiszą się w klimat większości wnętrz.

Maksymalne obciążenie: 120 kg.

Wymiary płótna: 100x200 cm.

Bardzo prosty montaż i niezwykle wygodne siedzisko. Ten model to właściwie wręcz fotel hamakowy!

Maksymalne obciążenie: 150 kg.

Wymiary materiału: 170x70 cm.

Reklama

Czytaj również:

Huśtawka ogrodowa drewniana: jak uatrakcyjnić ogród?

Hamak na balkon - wygodna chwila relaksu dla całej rodziny