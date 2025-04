Przez cały rok czeka się z niecierpliwością na powiew ciepłego wiatru i otulające ciało promienie słoneczne. Gdy już przyjdzie wiosna, a potem lato, chcemy jak najlepiej wykorzystać możliwość relaksu na świeżym powietrzu. Sporo możliwości takiego odpoczynku daje między innymi hamak ogrodowy!

Posiadanie hamaka ogrodowego to same korzyści! Najistotniejsze to:

cena - najprostszy kupisz już za kilkadziesiąt złotych

- najprostszy kupisz już za kilkadziesiąt złotych wygoda - nie ma takiej osoby, która by z niego nie chciała skorzystać!

- nie ma takiej osoby, która by z niego nie chciała skorzystać! funkcjonalność - wykorzystasz go bez problemu nawet, jeśli masz malutki ogródek! Wystarczą tylko dwa drzewa, między którymi możesz go rozciągnąć, lub kawałek płaskiej powierzchni, na której ustawisz hamak na stelażu.

Delikatne bujanie się jest jedną z najlepszych form relaksu! Uspokaja, poprawia jakość snu, a także optymistycznie nastraja. Jeśli więc nie masz jeszcze swojego hamaka - kup go jak najprędzej.

Nie masz ogródka? Kup hamak na balkon - da tyle samo przyjemności z wypoczynku!

Wybór hamaków jest spory. Większość modeli jest także wielofunkcyjna - nadają się do użycia w ogrodzie, ale i na tarasie czy w domu! Zwykle są bardzo łatwe w montażu, dzięki czemu przeniesienie w inne miejsce to kwestia kilku chwil. Łatwo je również poskładać i przechować.

Hamak ogrodowy wiszący

Wśród modeli wiszących do wyboru masz zarówno hamaki w klasycznej formie - przeznaczone do leżenia, jak i huśtawki czy krzesła brazylijskie. Dwie ostatnie formy będą najlepszym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie jest mało miejsca.

Hamak ogrodowy stojący

Hamak stojący, na stelażu drewnianym czy stalowym, to opcja z przeznaczeniem raczej do postawienia w stałym miejscu. Sam stelaż zajmuje więcej miejsca niż hamak na linkach mocujących, do tego trzeba dodać także miejsce potrzebne przy huśtaniu się. Taki hamak nie jest również mobilny - nie zabierzesz go w plener, a zimą nie przechowasz w domu.

Wszystko zależy więc w największym stopniu od tego, ile miejsca możesz przeznaczyć na hamak, a także czy potrzebujesz rozwiązania uniwersalnego na wiele okazji!

Znalazłyśmy 7 propozycji, które same chętnie widziałybyśmy w swoim ogródku. Przejrzyj galerię - może podpowiemy ci dobry wybór?

