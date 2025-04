Lubisz relaks na leżąco lub półsiedząco, a do tego czuć wiatr we włosach? Na pewno kochasz więc wypoczynek na hamaku! Nie masz ogródka? Nic straconego, jeśli masz taras lub przynajmniej średniej wielkości balkon. Swobodnie możesz zawiesić na nim hamak - do leżenia lub w formie krzesła brazylijskiego!

Na skróty:

Lubisz spędzać czas na swoim balkonie? Przenieś przyjemność z wypoczynku na wyższy poziom! Kawa czy herbata będą smakować jeszcze lepiej, a drzemka będzie jeszcze przyjemniejsza, jeśli miłe chwile będziesz spędzać w... hamaku.

Zastanawiasz się nad tym, jaki hamak wybrać na swój balkon? Najpierw oszacuj, ile masz na niego miejsca. Pamiętaj, że trzeba zostawić zapas - będziesz się przecież bujać i nic nie może krępować ruchów.

Modele przeznaczone do zawieszenia lub postawienia na balkonie nie różnią się wiele od tych ogrodowych. Przeważnie zasadniczą różnicą są po prostu wymiary. Do ogrodu, gdzie miejsca jest sporo, nadają się hamaki wieloosobowe i na solidnych, nieraz fantazyjnych stelażach. Na balkon zaś dedykowane są raczej mniejsze, jednoosobowe modele lub hamaki półleżące.

W sklepach znajdziesz więc hamaki balkonowe do zawieszenia lub na stelażu, a także do leżenia lub pozycji półleżącej.

Jak wybrać hamak idealny do swoich potrzeb? Podpowiadamy!

5 modeli hamaków idealnych na balkon i taras!

Jeśli masz mały balkon, nie musisz wcale rezygnować z hamaka. W takim przypadku wybierz po prostu model w mniejszej formie, np. krzesła brazylijskiego. Przyjemność z wypoczynku będzie taka sama!

Oto 5 modeli hamaków idealnych na balkon - same się nad nimi zastanawiamy!

To propozycja na duży balkon lub taras - wiszący hamak o wymiarach 250x170 cm. Doskonale nadaje się do korzystania przez dwie osoby jednocześnie. Hamak jest prosty w montażu, posiada także solidne linki mocujące i worek do przechowywania. Idealna propozycja na letni wypoczynek na balkonie!

Hamak dwuosobowy od dekorstar.pl to przede wszystkim:

prosta, ale solidna konstrukcja

łatwy i stabilny montaż

maksymalne obciążenie - 200 kg

dodatkowe linki mocujące i pokrowiec do przechowywania

żywe, radosne kolory.

Ten dwuosobowy, bawełniany hamak to równie wygodna i funkcjonalna propozycja. Bawełna przepuszczająca powietrze, solidne uchwyty mocujące, miejsce dla dwóch osób i łatwy montaż to cechy, dzięki którym wypoczynek będzie zawsze udany!

Dwuosobowy bawełniany hamak ze sklepu mjpg_otwarte24h to:

niska cena

przyjemny dla ciała materiał

wymiary 220x150 cm - idealny na średniej wielkości balkon

lekka, ale stabilna konstrukcja.

Kolorowy, lekki hamak wiszący w stylu krzesła to propozycja uniwersalna: do ogródka, na taras lub balkon, a także do pomieszczenia. Drewniana belka i stalowy uchwyt gwarantują wytrzymałość konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania. Miękki i przepuszczający powietrze materiał zapewni komfort w każdych warunkach.

Kolorowe krzesło - hamak od esklepmania zapewnia:

wygodę użytkowania i prosty montaż

niewielkie wymiary po złożeniu - idealne do zabrania w plener

wytrzymałość do 120 kg obciążenia

łatwe czyszczenie - można je prać w pralce.

Fotel wiszący Amazonas to idealny kompromis między hamakiem, huśtawką i fotelem. Jego konstrukcja i wymiary pozwalają na wygodną pozycję półleżącą (w poprzek) oraz siedzącą. Model jest lekki i przewiewny, a przy tym wykonany z solidnych, wytrzymałych materiałów. Nadaje się zarówno na balkon, do ogródka, jak i do pomieszczeń.

Najważniejsze cechy fotela Amazonas to:

niewielka waga - tylko 2 kg z opakowaniem

wytrzymała, miękka i przewiewna bawełna

prosta do montażu i demontażu konstrukcja

wytrzymałość do 150 kg

wodoodporność dzięki zastosowaniu mieszanki bawełny i poliestru

Wiszący hamak - krzesło brazylijskie to wygodna, solidna konstrukcja w nowoczesnym stylu. Sprawdzi się zarówno na tarasie, jak i w pomieszczeniu czy w ogródku. Zajmuje niewiele miejsca, pozwalając na spokojny relaks w wygodnej, siedzącej pozycji. Miękkie siedzisko i wytrzymała tkanina zapewnią relaks przez wiele sezonów.

Hamak - krzesło brazylijskie ARUBA charakteryzuje się:

wytrzymałą, gęsto plecioną bawełną

grubo plecionymi, wytrzymałymi linami - nie musisz bać się o ich zerwanie

eleganckim, drewnianym i solidnym stelażem

miękką poduchą na siedzisku.

