Hamak brazylijski to rodzaj bujanego siedziska, podwieszanego do sufitu lub gałęzi drzewa. Może stanowić wygodny zamiennik klasycznego fotela (stąd też zresztą inna jego nazwa, czyli fotel hamakowy).

W tradycyjnym hamaku możliwe jest właściwie tylko leżenie, natomiast ta wersja umożliwia odpoczynek w pozycji siedzącej albo półleżącej.

Znak rozpoznawczy to przymocowanie ramion do drążka lub belki, do których przywiązuje się także górny zaczep.

Od liny mocującej zależy bezpieczeństwo hamaka brazylijskiego. Powinna być dodatkowo wzmocniona metalowym elementem, tzw. kauszą.

Materiał siedziska musi być elastyczny. Jeśli nie będzie dobrze dopasowywać się do ciała, wypoczynek stanie się mocno utrudniony.

Hamak brazylijski pozwala przyjąć pozycję bardzo zdrową dla kręgosłupa. To właśnie dlatego warto zamontować go np. przed komputerem.

Teoria teorią, ale pora przejść do praktyki. Jakie modele hamaków brazylijskich same chciałybyśmy mieć?

To właśnie te egzemplarze wpadły nam w oko - pasują do niemal każdego ogródka czy mieszkania!

Razem z tym hamakiem brazylijskim, w zestawie otrzymujemy 2 poduszki. Siedzisko wykonane zostało z bawełny. Jego dodatkowym atutem jest bardzo atrakcyjna cena!

Maksymalne obciążenie: 150 kg,

długość belki: 100 cm,

wymiary: 130x100 cm.

Mieszanka bawełny z poliestrem sprawia, że ten model jest wyjątkowo łatwy w czyszczeniu. Można go też szybko przetransportować z miejsca na miejsce.

Maksymalne obciążenie: 100 kg,

Wymiary: 100x50 cm

Siedzisko tego hamaka ogrodowego zostało dodatkowo wzmocnione poduszką, dzięki czemu komfort wypoczynku jest jeszcze większy.

Długość belki: 90 cm,

maksymalne obciążenie: 120 kg.

Model polecany do pracy przy komputerze - gwarantuje prawidłowe ułożenie kręgosłupa i całego ciała.

Wymiary: 100x130 cm,

maksymalne obciążenie: 110 kg.

Ten model hamaka naprawdę przypomina wiszący fotel. W sezonie letnim świetnie sprawdzi się w ogrodzie, a zimą może stanowić ozdobę salonu.

Wymiary: 90x65 cm,

maksymalne obciążenie: 110 kg.

