Grzyby w ogrodzie to dość częsty widok. Kiedy grzybnia ma sprzyjające warunki pogodowe i glebowe, wypuszczają sporo owocników, także pod twoim domem. Mogą być to grzyby leśne w pełni jadalne, ale także trujące lub po prostu niesmaczne. Jakie gatunki najczęściej możesz spotkać we własnym ogrodzie?

Nie wszystkie gatunki grzybów poradzą sobie w warunkach glebowych, w których rośnie trawnik, drzewa czy rabaty, niemniej jednak istnieje kilka okazów, które mogą zaskoczyć cię swoją obecnością. Należą do nich przede wszystkim:

pieczarki,

boczniaki,

twardziaki jadalne (grzyby shiitake),

czasznicę olbrzymią,

maślaki,

niektóre borowiki (np. borowik szlachetny).

Oprócz tego w ogrodzie może wyrosnąć całe stado grzybów niejadalnych lub trujących. Często są one bardzo niskie, ale mają duże kapelusze lub przeciwnie - mają bardzo wysoką nóżkę i niewielki, kopułkowaty kapelusz. Jeśli nie masz pewności co do tego, czy to grzyb jadalny, na wszelki wypadek go nie zrywaj lub skorzystaj z aplikacji do rozpoznawania grzybów, którą możesz szybko pobrać na swój telefon.

fot. Grzyby w ogrodzie/Adobe Stock, barmalini

Grzybnia, czyli strzępki grzybów, z których następnie rozwijają się owocniki, rozprzestrzenia się samoczynnie w glebie i na jej powierzchni. Można powiedzieć, że zajmuje bardzo dużą część lądu, w tym także przestrzeń w twoim ogrodzie. Jeśli będzie mieć odpowiednie warunki, rozwiną się z niej dorosłe grzyby.

Najczęściej pojawiają się na wieloletnich trawnikach, na których mogą znajdować się organiczne pozostałości czy kompost, a także w miejscach bardzo wilgotnych. Ponadto grzyby uwielbiają nieco zaniedbane lub źle pielęgnowane trawniki i to tam najczęściej zawiązują zdrowe owocniki. Sprzyjają im także intensywne opady deszczu oraz resztki organiczne pozostawione w ogrodzie (np. kompost czy kawałki jedzenia wyrzucone przez ptaki).

Grzyby w ogrodzie mogą cieszyć, ale jeśli są to okazy trujące lub niejadalne, warto się ich pozbyć. Nie tylko dlatego, że owocniki (jako pasożyty) bywają wobec trawnika dość inwazyjne, ale także dlatego, że zjedzone przez domowe zwierzęta lub przypadkowo przez dzieci mogą wywołać bardzo poważne konsekwencje.

Dlatego jeśli chcesz szybko się ich pozbyć, wykorzystaj opryski i płyny zawierające związki miedzi (szczególnie miedziany). Są to preparaty bezpieczne dla trawników, a jednocześnie bardzo skuteczne wobec owocników grzybów. Możesz także na bieżąco wyrywać lub kosić grzyby, jednak jest to syzyfowa praca, bo owocniki będą nawracać, czasem w większej grupie, niż poprzednio.

Miedzian dostępny jest w formie płynu lub proszku i należy go stosować w stężeniu nieprzekraczającym 100 g na każde 10 litrów wody.

fot. Trujące grzyby w ogrodzie/Adobe Stock, Elisha

Jeśli zauważysz, że na twoim trawniku lub pod drzewami (szczególnie iglakami) rozwijają się także jadalne okazy grzybów, możesz spróbować wyhodować ich więcej i uprawiać je przez cały sezon. Jak to zrobić? Najlepszą metodą jest szczepienie.

Szczepienie grzybów

Aby zasiać grzyby w swoim ogrodzie, możesz skorzystać z gotowej szczepionki mikoryzowej, ale pamiętaj, że nie przyjmie się ona w niesprzyjającej glebie. Musisz więc dobrze dopasować podłoże do owocników, które chcesz uzyskać. Przykładowo maślaki przyjmą się jedynie w pobliżu iglaków (szczególnie sosen), a borowiki dodatkowo w okolicy dębów.

Zastosowanie szczepionki mikoryzowej jest bardzo łatwe. Miejsce, w którym wcześniej znalazłaś jadalne grzyby albo tam, gdzie chcesz, aby wyrosły obficie podlej. Następnie w równych odległościach zrób w ziemi dołki na głębokość ok. 15-20 cm. Na dnie musisz zobaczyć system korzeniowy wybranego drzewa.

W tak przygotowane dołki zaaplikuj porcję szczepionki w taki sposób, aby trafiła ona na korzenie. Następnie całość zasyp ziemią i bardzo delikatnie ubij. Zwykle pierwsze grzyby są gotowe do zbiorów dopiero po ok. 3 latach. To, jak szybko rosną grzyby, zależy w dużej mierze od warunków pogodowych, które zastaną w kolejnych sezonach. Pamiętaj też, aby nie zbierać bezrefleksyjnie wszystkich grzybów, które wyrosną w danym miejscu. Obok grzybów jadalnych mogą rozwinąć się także "trujaki".

