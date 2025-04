Czasem zdarza się, że w doniczce z kwiatami wyrastają ci nieproszeni goście w postaci niejadalnych grzybów. Najczęściej będzie to czubajnik ogrodowy lub inny gatunek grzyba przypominający kanie. Możesz także wyhodować samodzielnie w doniczce grzyby jadalne, takie jak pieczarki czy borowiki. Zobacz, jak to zrobić.

Najłatwiej będzie wyhodować pieczarki. W sieci znajdziesz gotowe grzybnie wraz z okrywą, często w dedykowanym do uprawy kartonie. Ogromną zaletą pieczarek jest to, że nie potrzebują one światła słonecznego, aby z powodzeniem wyrosnąć.

Możesz także przygotować taki zestaw samodzielnie. Będziesz jedynie potrzebować podłoża zaszczepionego wstępnie grzybnią (tzw. substratu) oraz kompost do uprawy. Na warstwę obornika wyłóż grzybnię i przykryj warstwą ziemi.

Wszystko to umieść w przezroczystym pojemniku i szczelnie zamknij. Pozostaw na kilkanaście dni, regularnie podglądając, jak wygląda twoja hodowla. Co 2 dni delikatnie zraszaj glebę i podlewaj całość niewielką ilością wody.

fot. Uprawa grzybów w doniczce/Adobe Stock, Ryzhkov Oleksandr

W przeciwieństwie do pieczarek pozostałe grzyby (w tym borowiki) potrzebują dużej ilości światła, aby wyrosły w domowych warunkach. Możesz je wyhodować bez gotowych zestawów szczepionych grzybnią. Wykorzystaj do tego... grzyby.

Świeżo zebrane borowiki (wystarczą 2-3 sztuki) zmiel w maszynce do mięsa lub posiekaj drobno. Następnie wymieszaj je z pokruszonymi drożdżami (ok. 50 g) i ok. 3-4 litrów ciepłej wody. Zrób to w dużym naczyniu, a najlepiej misce gospodarczej, bo będziesz dolewać sporo wody. W ten sposób pobudzisz zarodniki do tworzenia sieci grzybni.

Tak przygotowany "rozczyn" przykry czystą ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 2 tygodnie. Po tym czasie do naczynia dodaj kolejne 8-10 litrów wody (najlepsza będzie deszczówka, ale może być też zwykła woda z kranu). Gotowy płyn rozlej do doniczek wypełnionych ziemią i kompostem i postaw w ciepłym miejscu, np. na parapecie.

Możesz wykorzystać także specjalną żarówkę do roślin (kupisz ją w sklepach ogrodniczych lub w sieci), aby zapewnić zarodnikom jeszcze lepsze warunki. Pierwsze grzyby możesz zobaczyć już po ok. dwóch tygodniach.

Nie pozbywaj się doniczek po zebraniu borowików. Grzybnia będzie nadal się rozwijać i w odpowiednich warunkach w przyszłym sezonie wyrośnie jeszcze więcej okazów, a czasem będą pojawiać się także w innych częściach roku.

W ten sposób możesz także wyhodować grzyby w ogrodzie - rozlej wówczas przygotowaną mieszankę w wybranym miejscu. Borowiki lubią towarzystwo drzew liściastych, w szczególności dębów. Świetnie radzą sobie także w pobliżu sosen i świerków.

fot. Jak uprawiać borowiki w doniczce/Adobe Stock, FotoHelin

