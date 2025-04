Goździki to duża botaniczna rodzina - liczy ponad 300 gatunków. Większość bardzo dobrze znosi niskie temperatury, tylko niektóre trzeba uprawiać pod osłonami.

Reklama

Można wysiewać ich nasiona (kupione w torebce lub zebrane latem w ogrodzie), można też uprawiać goździki z rozsady. Często w sprzedaży są już kwitnące sadzonki. Goździki to głównie rośliny dwuletnie i jednoroczne.

Spis treści:

Goździki kwitnące na balkon to doskonały wybór, jeśli chodzi o rośliny do donic ogrodowych. Nie jest to jednak dobre miejsce dla wszystkich odmian goździka.

W skrzynkach i ozdobnych doniczkach balkonowych, bardzo dobrze rośnie goździk chiński. Jest rośliną jednoroczną, tworzy krzaczki wysokości do 20 cm, o średnicy kilku cm.

Chińskie goździki pachnące na balkon kwitną obficie aż do mrozów. Jednocześnie goździki to wytrzymałe rośliny na balkon - wiatry i chłód im niestraszne.

fot. Goździk chiński / Adobe Stock

Posadzony w maju, kwitnie całe lato. W sprzedaży jest wiele odmian goździka chińskiego o różnych odcieniach kwiatów.

Można z nich tworzyć jednogatunkowe kompozycje lub łączyć z innymi roślinami, np. z lawendą, werbeną, a nawet z małymi iglakami.

Inny gatunek, który dobrze sprawdzi się na balkonie, to goździk pierzasty.

Nawożenie. Goździki w ogrodzie wystarczy zasilić nawozem tylko raz w sezonie, na wiosnę. Rosnące na balkonie nawozimy co 2-3 tygodnie, bo ziemia w skrzynkach szybko traci składniki odżywcze.

Podlewanie. Gdy rosną w gruncie, trzeba je podlewać, gdy ziemia jest przesuszona. W balkonowych skrzynkach podlewaj je co 2 - 3 dni , a w okresie upałów – codziennie. Podlewając, należy uważać, aby nie zalewać zbytnio liści i łodyg, bo może to być przyczyną ich gnicia.

, a w okresie upałów – codziennie. Podlewając, należy uważać, aby nie zalewać zbytnio liści i łodyg, bo może to być przyczyną ich gnicia. Usuwanie zwiędłych kwiatów. Ma to znaczenie nie tylko estetyczne. Wtedy roślina bujniej kwitnie i lepiej rośnie.

i lepiej rośnie. Rdza goździków. To jedna z najczęstszych chorób tych roślin. Poraża liście i roślina marnieje. Trzeba usuwać porażone rośliny lub ich liście, zwłaszcza na jesieni. Można także zastosować profilaktycznie oprysk Dithane Neotec 75 WG.

Goździk brodaty

Jest rośliną dwuletnią, rosnącą w luźnych kępkach. Dorasta do 50 cm. W zależności od odmiany kwiaty są pojedyncze lub pełne, o miłym zapachu. Mają formę dużych baldachów w kolorze białym, czerwonym, różowym. Często są wielobarwne.

Ten gatunek goździków, gdy się ładnie rozkrzewi w ogrodzie, często sam się rozsiewa i tworzy nowe, młode kępy. Dzięki temu mamy cały czas młode, kwitnące pole goździkowe.

Okres kwitnienia: od maja do sierpnia.

od maja do sierpnia. Gleba: najlepsza jest zasobna w próchnicę o pH obojętnym lub lekko zasadowym, ale rośnie też na piaskach.

najlepsza jest zasobna w próchnicę o pH obojętnym lub lekko zasadowym, ale rośnie też na piaskach. Stanowisko: słoneczne, zaciszne.

fot. Goździk brodaty / Adobe Stock

Goździk ogrodowy

W przeciwieństwie do goździka brodatego tworzy duże, pełne kwiaty na sztywnych łodygach. Dorasta do 60 cm. Odmiany różnią się kolorami. Może być rośliną jednoroczną, ale gdy zima jest łagodna, może przetrwać i w następnym roku także kwitnie.

Okres kwitnienia: od czerwca do września.

od czerwca do września. Gleba: powinna być zawsze lekko wilgotna obojętne lub lekko zasadowa.

fot. Goździk ogrodowy / Adobe Stock

Goździk pierzasty i goździk siny

Opisujemy je razem, bo oba gatunki tych goździków są bylinami, czyli roślinami długowiecznymi (wieloletnimi) o podobnym pokroju (niewielkimi, dorastającymi do 30 cm). Rosnąc kilka lat na rabacie, tworzą obszerne kępy. Ich wąskie liście są pokryte woskowatym nalotem.

Kwiaty są drobne, pojedyncze, pachnące. Goździk siny kwitnie na ciemnoróżowo, a pierzasty na biało lub jasnoróżowo. Płatki jego kwiatów są postrzępione, stąd nazwa.

Okres kwitnienia: od maja niemal do końca lata.

od maja niemal do końca lata. Gleba: lekka, ale warto je podlewać, bo są wrażliwe na suszę.

fot. Goździk pierzasty / Adobe Stock

Goździk kropkowany

Jest byliną, ale krótkowieczną. Dorasta do 40 cm, tworzy luźne kępy. Jak wskazuje nazwa, jego kwiaty mają drobne kropki na płatkach. Są postrzępione, lekko pachną. Do wyboru jest wiele odmian w kolorach: białym, różowym, czerwonym lub dwubarwnym.

Gleba: lekka, może być to nawet piasek.

lekka, może być to nawet piasek. Stanowisko: słoneczne.

fot. Goździk kropkowany / Adobe Stock

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.02.2019

Reklama

Zobacz też:

Hortensje na balkonie i w ogrodzie - jak je uprawiać?

Jakie kwiaty na balkon wschodni?

Kwiaty na słoneczny balkon - jakie wybrać?

Cynamon do kwiatów - ten trik warto znać