Jakie goździki wybrać, aby prezentowały się pięknie na skalniaku? Sięgnij po odmiany, które są odporne na mrozy i ponownie kwitną w kolejnym sezonie. Skalniaki musisz zaplanować w miarę wcześnie - ich kształt i wygląd - im wcześniej je obsadzisz, tym dłużej będą zdobić ogród. Jak wybrać goździki na skalniak i o czym pamiętać?

Reklama

Spis treści:

Skalniak warto obsadzić już na wiosnę, po ustąpieniu pierwszych przymrozków. Nawet rośliny mrozoodporne mogą nieco przemarznąć, kiedy są jeszcze młode. Pamiętaj, aby nie sadzić ich gęsto - większość roślin na skalniaki dość mocno się rozrasta.

Bardzo ważne jest też, aby w danym "sektorze" skalniaka sadzić rośliny o podobnych wymaganiach co do podłoża i intensywności podlewania. Jeśli twój skalniak częściowo jest nasłoneczniony, a częściowo w cieniu, zwróć uwagę także na ten aspekt. Goździki ogrodowe zdecydowanie umieść w bardziej słonecznej części, ale nie narażaj ich na intensywne "przypiekanie".

Jeśli chcesz posadzić goździki na skalniak w ogrodzie, wybierz odmiany wieloletnie. Dzięki temu twoja ogrodowa dekoracja będzie wyglądać pięknie przez długi czas, a ty nie będziesz zaprzątać sobie głowy wykopywaniem przekwitłych goździków i sadzeniem nowych.

Goździki wieloletnie mają jeszcze jedną ważną zaletę - bardzo dobrze znoszą nawet bardzo niskie temperatury, dzięki czemu nie musisz szczególnie ich zabezpieczać przed zimą. Usuń jedynie przekwitłe kwiatostany i przytnij suche pędy pod koniec lata lub na początku jesieni.

fot. Skalniak/Adobe Stock, Helen

Które goździki są wieloletnie?

Nie ma zbyt wielu odmian goździków wieloletnich. Większość z nich traktuje się jako rośliny jednoroczne, ewentualnie dwuletnie. Jeśli chcesz obsadzić goździkami swój skalniak, postaw na goździki alpejskie lub pierzaste (postrzępione).

To odmiany wieloletnie, które dobrze znoszą niskie temperatury i ładnie się rozrastają, tworząc piękną dekorację każdego skalniaka. Te odmiany goździków raczej są niskie, ale mają ozdobne, pięknie pachnące kwiaty (w przypadku odmiany pierzastej - także miododajne).

Goździki to dość ekspansywne rośliny. Mimo niewielkich rozmiarów szybko rozprzestrzeniają swoje korzenie i rozrastają się intensywnie na rabatach, skalniakach czy ogrodach. Z tego powodu często uprawia się je w donicach, które mają ograniczoną przestrzeń.

Jednak na skalniaku, w towarzystwie innych bylin czy kwiatów, świetnie się sprawdzą i rozrosną się tak, aby nie dominować nad innymi gatunkami. Jeśli chcesz mieć pewność, że nie będą zbyt ekspansywne, otocz je kamieniami lub posadź je w wysokim pojemniku z uciętym dnem. W ten sposób korzenie pójdą w głąb ziemi, dzięki czemu goździki nie będą się rozrastać tak mocno.

Goździki, które są wieloletnie i mrozoodporne, nie wymagają specjalnej pielęgnacji przed zimą. Wystarczy tylko odpowiednio je przyciąć, usuwając suche pędy oraz przekwitłe elementy. Przed zimą obficie podlej cały skalniak i pozostaw go w spokoju na kolejne miesiące.

Jeśli obawiasz się mrozów, możesz dodatkowo otulić skalniak agrowłókniną, choć w większości przypadków i w obecnym klimacie nie ma takiej potrzeby. Zimy są już mniej surowe, dlatego rośliny spokojnie przetrwają chłodny czas.

fot. Goździki na skalniak/Adobe Stock, Алексей Басов

Obok goździków na skalniakach dobrze będą czuły się inne gatunki bylinowe, a także rośliny o zwisających pędach, np. begonia. To, co rośnie przy goździkach, musi mieć podobne wymagania glebowe i względem podlewania. Świetnie sprawdzi się więc np. werbena. Ma ona dodatkowo bardzo zbliżony kolor kwiatów, choć są one dużo mniejsze. Taka kompozycja na pewno będzie wyglądać dobrze.

Obok goździków sprawdzą się także dekoracyjne floksy, dzwonki i gipsówki. Te ostatnie szczególnie pasują do ogrodowych skalniaków. Mocno się rozrastają, a dodatkowo ozdabiają skalniak pięknymi, małymi kwiatami.

Reklama

Czytaj także:

Byliny zimujące w gruncie

Wiosenne kwiaty do uprawy w domu

Jak zrobić oczko wodne?