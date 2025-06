Dla jednych urocze "gruszki", dla innych "latające szczury". Jeśli należysz do tych osób, które w gołębiach widzą tylko bakterie, choroby i brudne balustrady, możesz skutecznie je odstraszyć. Wystarczy, że posadzisz na balkonie kilka roślin, których zapach zniechęca ptactwo do wizyt. Są łatwe w uprawie i drażniące dla ptaków, za to przyjemne dla nas.

5 roślin, których nie lubią gołębie

Jeśli chcesz pożegnać się z gołębiami w naturalny i skuteczny, a przy tym mało "inwazyjny" sposób, postaw na odpowiednie rośliny. Nie tylko odstraszą nieproszonych gości, ale też upiększą twój balkon. Oprócz samego sadzenia warto od czasu do czasu potrzeć liście roślin (np. mięty lub lawendy), by wzmocnić wydzielanie aromatu.

Lawenda

Gołębie nie przepadają za intensywnym zapachem lawendy. Jej aromatyczne liście i kwiaty działają drażniąco na ich węch i mogą nawet wpływać na ich orientację w terenie. Dodatkowo lawenda świetnie wygląda, jest łatwa w uprawie i przyciąga pożyteczne owady, a przy tym odstrasza również komary.

Mięta pieprzowa

Mięta ma bardzo silny, orzeźwiający zapach, który skutecznie zniechęca gołębie do przesiadywania w pobliżu. Można ją uprawiać w doniczkach, a przy okazji wykorzystać w kuchni lub jako naturalny środek odstraszający kleszcze i komary.

Zapach roślin zniechęca gołębie do przesiadywania na balkonach, fot. Adobe Stock, Sundry Photography

Rozmaryn

Rozmaryn to kolejna ziołowa roślina o silnym zapachu, którego gołębie unikają. Ma wzniesiony pokrój i nadaje się do sadzenia w donicach lub skrzynkach balkonowych. Dobrze rośnie w słońcu i nie wymaga zbyt częstego podlewania. Zioła na balkonie często są bezobsługowe i świetnie radzą sobie w każdych warunkach, a do tego można je wykorzystywać w kuchni przez cały sezon.

Ruta zwyczajna

Ruta to mniej znana, ale bardzo skuteczna roślina odstraszająca ptaki. Jej zapach jest dla ludzi specyficzny, ale nieprzyjemny dla gołębi. W dodatku odstrasza koty i owady. Trzeba jednak uważać, bo jej liście mogą wywoływać reakcje alergiczne przy kontakcie ze skórą. Najlepiej sadzić ją w miejscach, gdzie nie będzie dotykana bezpośrednio, np. w wiszących donicach. Ruta dobrze czuje się na nasłonecznionym balkonie.

Pelargonie o silnym zapachu

Nie wszystkie pelargonie działają odstraszająco, ale niektóre odmiany (zwłaszcza pachnące) mogą skutecznie zniechęcić ptaki do lądowania na balkonie. Warto je sadzić w skrzynkach na balustradach - wyglądają pięknie i tworzą naturalną barierę. Dodatkowo pelargonie są odporne na upały i łatwe w pielęgnacji, więc będą idealnym wyborem na miejskie balkony.

Gdzie sadzić rośliny przeciw gołębiom?

Rośliny odstraszające warto umieścić tam, gdzie gołębie najczęściej przesiadują: na balustradach, parapetach, w rogach balkonu. Ustaw donice w taki sposób, aby utrudnić ptakom lądowanie, czyli np. wzdłuż poręczy lub w miejscach, gdzie zwykle siadają. Im mniej przestrzeni do swobodnego przysiadu, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ptaki wrócą.

Możesz też wykorzystać zwisające odmiany lub gęsto rosnące rośliny, które stworzą naturalną barierę. Dobrze sprawdzają się także wysokie doniczki lub skrzynki z kratkami, które dodatkowo ograniczają ptakom dostęp do ulubionych miejsc.

