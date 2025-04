Przygotowanie gnojówki ze skrzypu nie jest trudne, ale wymaga czasu i cierpliwości. Skrzyp polny znajdziesz bez problemu na łąkach, przy lasach i drogach. Rośnie dziko także w parkach miejskich, pod blokami, a być może także w twoim ogrodzie, jako uporczywy chwast.

Do zrobienia gnojówki ze skrzypu potrzebujesz tylko dwóch składników: sporej ilości świeżo zebranego skrzypu oraz wodę. Przyda się także wiadro lub inny plastikowy pojemnik. Wypełnij je skrzypem mniej więcej na 1/4 wysokości wiadra. Nie zgniataj skrzypu, powinien być luźno wrzucony. Tak przygotowaną zieleninę zalej wodą. Najlepiej sprawdzi się do tego deszczówka, ale może być też zwykła woda z węża ogrodowego.

Wypełnij wodą całe wiadro i odstaw na 3-4 tygodnie w ciemne miejsce. Nie musisz przykrywać wiaderka, ale pamiętaj, aby nie dopuszczać do niego zwierząt domowych ani dzieci. Po miesiącu gnojówka z pokrzywy będzie gotowa, ale już po 7-10 dniach możesz wykorzystać do zwalczania szkodników ogrodowych.

Kiedy piana związana z fermentacją zniknie, możesz zacząć używać gnojówki do podlewania lub pryskania roślin.

fot. Gnojówka ze skrzypu/Adobe Stock, Martina

Gnojówka ze skrzypu, podobnie jak gnojówka z pokrzywy, najczęściej wykorzystywana jest do podlewania roślin kwitnących i owocujących o lekko kwaśnym lub neutralnym odczynie podłoża. Szczególnie lubią ją warzywa, takie jak pomidory, ogórki i kukurydza. Gnojówka poprawia ich wzrost i zwiększa owocowanie, a dodatkowo chroni przed popularnymi szkodnikami ogrodowymi oraz najpowszechniejszymi chorobami. Wywar sprawdzi się także do podlewania roślin kwitnących i ozdobnych.

Gnojówkę dobrze jest rozcieńczyć przed użyciem z wodą w proporcji 1:1. Dzięki temu stężenie aktywnych składników będzie nieco mniejsze. Podlewanie takim roztworem warto przeprowadzać mniej więcej co 2-3 tygodnie przez cały sezon, zarówno wegetacyjny jak i później.

Możesz także przygotować oprysk i zrobić swoim roślinom przyjemny prysznic, który pomoże zwalczyć szkodniki.

Gnojówką ze skrzypu możesz podlewać rośliny, które lubią pH zbliżone do neutralnego, lekko kwaśne lub zasadowe. Ogólnie rzecz biorąc, gnojówka ze skrzypu dużo częściej wykorzystywana jest do spryskiwania roślin, a nie podlewania.

Możesz ją stosować w całym ogrodzie warzywnym, aby zapobiec rozwojowi chorób grzybowych. Jeśli chcesz ją wykorzystać do podlewania, możesz to zrobić przy pomidorach i kukurydzy. Co prawda są kwasolubne, ale nie na tyle, aby wywar ze skrzypu im zaszkodził - preferują pH 5,5-6.

Gnojówka z pokrzywy nie sprawdzi się w przypadku roślin, które lubią bardzo kwaśną ziemię. Jeśli preferowane pH dla danego gatunku jest mniejsze od 5 - 5,5 wówczas lepiej zrezygnować z podlewania takim roztworem.

Gnojówką ze skrzypu lepiej nie podlewać więc:

azalii,

rododendronów,

wrzosów,

cytrusów,

magnolii,

ogórków,

sałaty,

szpinaku

iglaków.

Skrzyp sam w sobie lubi kwaśne podłoże, ale przygotowana z niego gnojówka ma bardzo dużo wapnia czy krzemionki, które mają odczyn zasadowy. Możesz jednak bezpiecznie spryskiwać warzywa i krzewy owocowe, jeśli są zaatakowane przez choroby grzybowe.

fot. Gnojówka ze skrzypu/Adobe Stock, Martina

