Ten nawóz pobudzi do życia nawet skazane na straty rośliny, więc stosuj go regularnie. Zobacz, jak działa gnojówka z pokrzywy

Gnojówka z pokrzywy to świetny nawóz niemal do wszystkich kwiatów ozdobnych, roślin uprawnych oraz iglaków. Sprawdzi się do podlewania (po uprzednim rozcieńczeniu z wodą), a także jako oprysk przeciw szkodników, w szczególności mszycom. Gnojówkę przygotujesz ekspresowo i możesz wykorzystywać do 2 tygodnie.