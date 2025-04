Najtańsza na świecie mikstura z polnego chwastu i wody. Nakarm tym truskawki a niebawem odwdzięczą się dorodnymi owocami

Gnojówka do truskawek z pokrzywy to tani i prosty sposób na odżywienie krzaczków i dostarczenie im niezbędnych do wzrostu składników odżywczych. Jej przygotowanie nie jest czasochłonne, za to efekty pojawią się już w sezonie zbiorów. Truskawki obrodzą dorodnymi owocami.