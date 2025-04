Kleszcze same w sobie nie żyją w gniazdach i nie budują ich, ale składają jaja w charakterystycznej "grupie". Zazwyczaj ukrywają je w trudno dostępnych i niewidocznych miejscach.

Gniazdo kleszczy to tak naprawdę skupisko ich jaj. Przypomina nieco kawior albo tzw. glutka z siemienia lnianego. Ciemna, galaretowata masa w całości złożona jest z niewielkich kuleczek, czyli właśnie jaj. Gdyby jej dotknąć lub wziąć do ręki, będzie się przelewać między palcami dokładnie tak jak gęsty kleik z siemienia.

Gniazdo może być ciemnobrunatne, całkowicie czarne lub z lekką granatową poświatą. Choć jaj w gnieździe może być nawet kilka tysięcy, samo w sobie nie jest duże. Najczęściej nie przekracza 2-3 cm średnicy. Ma przy tym nieregularny kształt.

fot. Gniazdo kleszczy/Adobe Stock, diy13

Gniazdo nie jest łatwe do znalezienia, ponieważ musi być właściwie chronione przed naturalnymi wrogami kleszczy, takimi jak ptaki, gryzonie i drobne owady/insekty. Najczęściej jaja składane są w szczelinach drzew, pod liśćmi lub korzeniami, czasem także we wnękach domówi i mebli. Najczęściej są to też miejsca zaciszne, rzadko odwiedzane przez ludzi czy drapieżniki.

Skupiska jaj często okalają także kamienie, wtapiając się w ten sposób w krajobraz. Dzięki temu drapieżniki często omijają to miejsce i nie atakują gniazda. Jaja kleszczy mogą być świetną pożywką dla niektórych mieszkańców lasu.

Samica, kiedy staje się gotowa na złożenie jaj, szuka sobie cichego, zacisznego miejsca. Najlepsze jest lekko podmokłe i cieniste stanowisko. Po złożeniu jaj samica umiera. Kleszcze mają cztery fazy życia, są to:

jajo,

larwa,

nimfa,

dorosły osobnik.

Nimfa oraz dorosłe kleszcze z łatwością radzą sobie w codziennym funkcjonowaniu. Już na etapie nimfy kleszcze mogą atakować i wżerać się w skórę, ale rzadko stwarza zagrożenie chorobami odkleszczowymi.

fot. Jaja kleszcza/ Adobe Stock, Bernard

Gniazdo kleszczy można spotkać także w domu i ogrodzie. Szukają one miejsc ciemnych, wilgotnych i zaciszonych. Możesz spotkać je w trawie, ale także w niewielkich szczelinach, np. w meblach ogrodowych czy dziurach w drewnianych ścianach (np. w szopach czy stodołach).

Czasem zdarza się, że kleszcz złoży jaja wewnątrz naszego mieszkania - dzieje się tak, kiedy przyniesiesz samicę do domu na ubraniu, a ona zamiast wgryźć się w twoją skórę zacznie szukać sobie idealnego miejsca lęgowego. Wtedy możesz liczyć na prawdziwą inwazję, trudną do opanowania. Dlatego ważne jest, aby po leśnych spacerach ubrania dokładnie oglądać, trzepać, a najlepiej od razu wrzucić do pralki i uprać.

fot. Gniazdo kleszcza w domu/ Adobe Stock, anat_kaset

Aby pozbyć się gniazda kleszczy, możesz stosować opryski dedykowane dorosłym osobnikom, a także larwom, nimfom oraz jajom. Największą skuteczność wykazują środki zawierające tzw. pyretroidy - zapewniają wysoką śmiertelność wśród kleszczy na każdym etapie rozwoju. Opryski stosuj zawsze w bezpiecznych warunkach - otwórz okna i pilnuj, aby w pomieszczeniu przez kilka godzin nie znajdowały się dzieci i zwierzęta domowe, ale także wszyscy pozostali domownicy.

Warto także dokładnie oczyścić ogród z resztek organicznych, takich jak liście czy suche pędy i korzenie. Pamiętaj też, aby drewno opałowe i wszystkie inne drewniane elementy były suche i ustawione w nasłonecznionym miejscu.

fot. Uwaga kleszcze/Adobe Stock, gabort

