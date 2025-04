Głóg w naturze często spotkać można na skraju lasu, zwłaszcza w nasłonecznionych miejscach. Jest krzewem lub niewielkim drzewem. Jego białe kwiaty, zebrane w grona, pięknie pachną. Szkółkarze oferują także bardziej dekoracyjne odmiany, o kwiatach różowych lub purpurowych, do małych i dużych ogrodów. Głogi nadają się na żywopłoty, do posadzenia na trawniku, obsadzenia alejki itp. Z ich kwiatów robi się lecznicze napary, a z owoców - nalewki i dżemy. Są pożteczne także dlatego, że ich owocami żywią się ptaki i gryzonie. Najlepszą porą sadzenia jest wiosna i jesień.

Głóg – poznaj jego wymagania

Jest rośliną dość łatwą w uprawie, długowieczną.

Gleba. Dobrze jeśli jest żyzna, bogata w próchnicę, ale na piaskach głóg także sobie radzi. Ma dość głęboki system korzeniowy, czerpie wilgoć z głębszych warstw gleby. Nie lubi tylko miejsc podmokłych i mocno zakwaszonych gleb.

Światło. Warto go sadzić w miejscach, gdzie dociera sporo światła. Wtedy obficiej kwitnie i owocuje, a jego owoce ładnie się wybarwiają na czerwono i są smaczniejsze.

Przesadzanie. Nie jest wskazane. Najlepiej posadzić głóg bezpośrednio na miejsce stałe.

Podlewanie. Młode rośliny warto podlewać w okresie suszy. Starsze okazy nieźle znoszą długotrwały brak opadów.

Odporność na mrozy. Głóg jest odporny na przemarzanie, nie trzeba go okrywać przed zimą.

Zanieczyszczenie gleby i powietrza. Dobrze znosi zasolenie gleby i zanieczyszczenie powietrza. Dlatego z powodzeniem można go uprawiać w miejskich ogrodach i przy ruchliwych ulicach.

Gdzie go posadzić w ogrodzie

Można stworzyć żywopłot z głogu. Sadzonki posadzone gęsto przy ogrodzeniu stworzą kolczaste zasieki nie do przebycia dla złodzieja. Zimą taki żywopłot nie będzie miał liści, ale za to wiosną będzie kwitł, a późnym latem wyda owoce. Wśród kolczastych krzaków ptaki chętnie wiją gniazda, bo nie dotrze tam żaden kot. Gałązki można dowolnie przycinać, bo głóg dobrze znosi cięcie.

Na trawniku jako drzewko. Szczególnie odmiany o pełnych, różowych kwiatach, szczepione na pniu, wyglądają efektownie.

W formie szpaleru. Kto ma duży ogród, może wzdłuż ścieżki utworzyć szpaler niewysokich drzewek lub krzewów głogu.

Jakie krzewy ozdobne liściaste wybrać do ogrodu

Jakie głogi mamy do wyboru

Szkółki oferują głównie odmiany dwóch naszych rodzimych gatunków głogu: jednoszyjkowego i dwuszyjkowego, które są do siebie dość podobne. Ale spotyka się też gatunki i odmiany amerykańskie.

Głogi jednoszyjkowe

Odmiany z tej grupy mają dość krótkie kolce, spore liście, a kwiaty ze słupkiem z jedną szyjką. Stąd nazwa. Mogą mieć pokrój wąskiego stożka lub kilkumetrowej kolumny. Niektóre kwitną na biało, inne na różowo. U niektórych odmian różowe kwiaty mają białe środki. Właścicielom małych ogrodów warto polecić karłową odmianę Compacta, szczepioną na pniu.

Odmiany dwuszyjkowe

Mają zazwyczaj luźny pokrój i sztywne pędy. Ciernie są długie, liście krótkie, szerokie, mocno powcinane. Kwiaty mają słupek z dwoma szyjkami. Ciekawe odmiany tego glogu to: Gireoudii o białych kwiatach, Plena o białych kwiatach, Crimson Cloud o ciemnoróżowych kwiatach z dużym, białym oczkiem.

Odmiany pośrednie

Powstały ze skrzyżowania głogu jednoszyjkowego i dwuszyjkowego. Tu warto zapamiętać odmianę Paul's Scarlet. Ma ona pełne kwiaty, ciemnoczerwone (karminowe), niekiedy od spodu białawe. Wyglądają jak małe różyczki. Obsypane nimi niewielkie drzewko przykuwa uwagę. Inna piękna odmiana głogu pośredniego to Rubra Plena. Jej kwiaty są także pełne, różowe, od spodu białawe. Kto natomiast szuka odmiany o pełnych białych kwiatach, powinien zdecydować się na Candodoplenę. Bywa, że te odmiany zaliczane są do głogów jednoszyjkowych lub dwuszyjkowych.

Ceny sadzonek głogu

Sadzonki głogu na żywopłoty są bardzo tanie. Szkółki i nadleśnictwa często sprzedają je w pęczkach, np. po 50 sztuk w cenie ok. 1 zł za sztukę. Wysokość sadzonek wynosi 25 – 50 cm. Za sadzonkę głogu szczepionego na pniu, o pełnych kwiatach, wysokości ok. 150 cm trzeba zapłacić 16 – 20 zł. W sprzedaży są również okazałe drzewka, wysokości 2 m i więcej, które od razu po posadzeniu stanowią ładną dekorację ogrodu. Ich cena to 100 – 130 zł.

