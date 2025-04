Geranium (anginka) to wyjątkowa odmiana pelargonii, zwana też pelargonią pachnącą. Pachnie rzeczywiście intensywnie, zwłaszcza gdy lekko poruszy się jej pędami. Cytrynowy zapach sprawia, że geranium ma jeszcze inną zwyczajową nazwę – cytrynka.

Reklama

Geranium (anginka) przywędrowało do Europy z Afryki już w końcu XVII wieku. Pierwotnie było traktowane jako roślina dekoracyjna, ale już w 1819 roku na terenie Francji założono jej pierwsze plantacje jako rośliny olejkowej. Stamtąd rozpowszechniła się na terenie całej Europy. Olejek z geranium ma mnóstwo właściwości zdrowotnych. Ale warto też samemu uprawiać anginkę w domu, bo nawet jej świeże liście i aromat wydzielany z rośliny mają mnóstwo zastosowań.

Spis treści:

Liście geranium (anginki) zawierają olejki eteryczne, które wykazują właściwości przeciwwirusowe, antybakteryjne i przeciwzapalne. Geranium może mieć szerokie zastosowanie lecznicze.

Jeśli stosujesz domowe sposoby na przeziębienie, anginka powinna stanąć u ciebie na parapecie. Inhalacje, a nawet wdychanie olejku wydzielającego się z rosnącej rośliny, łagodzi schorzenia gardła, uszu i dróg oddechowych. W przypadku kataru zmniejsza obrzęk błon śluzowych nosa. Łagodzi też bóle migrenowe i reumatyczne.

Geranium (anginka) pomaga też się odprężyć, uspokoić i zasnąć. Możesz stosować gotowy olejek o zapachu geranium lub potrzeć listki rośliny w dłoniach i wdychać wydzielające się opary. Albo po prostu postawić anginkę w sypialni przy łóżku.

Geranium wspomaga leczenie ran, blizn i miejsc po ukąszeniach owadów. Stosuje się je też do pielęgnacji skóry. Ponieważ reguluje działanie gruczołów łojowych, kosmetyki z geranium są szczególnie polecane do cery tłustej i mieszanej.

To wyjątkowo niewymagająca roślina. Jeśli zapewnisz jej przepuszczalną glebę (do ziemi uniwersalnej dodaj trochę żwiru), ustawisz na słonecznym parapecie i będziesz pamiętała o podlewaniu co kilka dni, gdy podłoże już lekko podeschnie, anginka będzie dobrze rosła. Nie wymaga nawet nawożenia, choć jeśli od czasu do czasu ją zasilisz, na pewno to doceni.

Czego nie lubi geranium (anginka)? Braku światła, zbyt wysokich temperatur (w upalne dni, gdy temperatura przekracza 25 st. C., zabierz ją z bezpośredniego działania słońca) i nadmiernego podlewania. Na lato możesz ją wysadzić na rabatę, wtedy do jesieni urośnie w sporą krzewinkę.

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest przycinanie anginki. To bardzo proste, wystarczy uszczykiwać wierzchołków pędów. Dzięki temu geranium lepiej rośnie i bujniej się rozkrzewia. W okresie wzrostu zabieg ten wykonuj kilkukrotnie.

To też jest proste. Uszczknij młody górny pęd, tak aby miał kilka listków. Dolne oberwij, pozostaw trzy do pięciu. Włóż szczepkę do przegotowanej wody o temperaturze pokojowej (wodę zmieniaj co dwa dni), postaw na parapecie i poczekaj aż wypuści korzenie. Wtedy już możesz włożyć ją do ziemi.

Jeszcze łatwiej jest wsadzić szczepkę od razu do ziemi (gdy użyjesz mieszanki torfu z piaskiem, szanse na sukces są większe). Ustaw sadzonkę na parapecie, pamiętaj o podlewaniu. Anginka łatwo wypuszcza korzenie. Pod względem uprawy jest jak chwast – przyjmuje się w każdych warunkach.

Geranium nie trzeba przetwarzać na olejek, by korzystać z jego leczniczych właściwości. Wiele osób w przypadku bólu ucha po prostu zgniata kilka listków aż puszczą sok, zawija je w gazę i wkłada to sobie do środka. Niektórzy na bolące miejsca, zwłaszcza na bóle reumatyczne, stosują okłady ze świeżych liści – rozcierają liście geranium, przykładają do bolącego miejsca, nakrywają je dodatkowo folią i przykładają ciepły termofor.

Z liści geranium można też zrobić nalewkę – pięć łyżek pokrojonych świeżych liści zalej półlitrową butelką wódki, codziennie potrząsaj. Po dwóch tygodniach nalewka jest gotowa. Można po kilka kropel dodawać do herbaty, można stosować jako naturalny środek do dezynfekcji ust albo nacierać nią bolące miejsca.

Liście geranium warto też ususzyć. Ich naturalne suszenie trwa jednak długo – potrzeba około dwóch miesięcy, zanim zaczną szeleścić i będzie je można przełożyć do słoika. Z takich liści możesz parzyć leczniczy napar albo dodawać je do czarnej herbaty zamiast cytryny.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.08.2009 r.

Reklama

Czytaj także:

Pelargonia afrykańska – właściwości lecznicze, uprawa, pielęgnacja, zastosowanie

Sok z pokrzywy – prosty przepis, właściwości, przeciwwskazania

Suszenie mięty. Kiedy zbierać i jak suszyć miętę?