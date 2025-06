Genialny nawóz do petunii robię z polnego chwastu. Po tej taniej mieszance roślina tonie w kwiatach

Petunie mogą kwitnąć nieprzerwanie od maja aż do pierwszych przymrozków, ale tylko wtedy, gdy im w tym pomożesz. Oprócz słonecznego miejsca i regularnego podlewania potrzebują zasilenia naturalnym preparatem. Przygotuj go z pospolitego chwastu i wody – to najtańszy sposób, by petunie zalały się kolorami.