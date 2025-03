Lawenda, ze względu na swoje piękne kwiaty i aromatyczny zapach, jest popularnym wyborem w ogrodach. Jeśli chcesz powiększyć swoją kolekcję lawendy, możesz to łatwo zrobić przez podział roślin i tworzenie nowych sadzonek. Zobacz, jak szybko i tanio się za to zabrać.

Lawenda to jedna z najpopularniejszych roślin ozdobnych, ceniona za swoje piękne kwiaty i aromatyczny zapach. Jej wszechstronne zastosowanie w ogrodnictwie, kosmetyce i medycynie sprawia, że warto mieć więcej tych roślin w swoim ogrodzie. Lawenda to np. skuteczny sposób na odstraszenie komarów, domowy sposób na mole ubraniowe, a także baza do saszetek zapachowych.

Najlepszy czas na rozmnażanie lawendy to późna wiosna i wczesne lato. W tym okresie roślina jest w pełni wzrostu, co zapewnia najlepsze warunki do ukorzenienia się nowych sadzonek. Rozmnażanie można również przeprowadzać jesienią, jednak należy wtedy uważać, aby młode rośliny zdążyły się dobrze ukorzenić przed zimą.

fot. Rozmnażanie lawendy/Adobe Stock, petropavlovskaja

Rozmnażanie lawendy przez podział i tworzenie sadzonek ma wiele zalet. Przede wszystkim to oszczędność pieniędzy. Nie musisz kupować nowych roślin i masz pewność, że sadzonka pochodzi od zdrowej matki.

Wybierz zdrową, dobrze rozwiniętą roślinę lawendy. Dzień przed planowanym podziałem lekko ją podlej, aby łatwiej było wyjąć roślinę z ziemi. Następnie ostrożnie wykop lawendę lub wyciąg ją, pilnując, aby nie uszkodzić korzeni.

Za pomocą ostrego noża lub łopaty (w zależności od wielkości bryły korzeniowej), podziel roślinę na mniejsze części, każda z nich powinna mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy. Posadź każdą część w nowym miejscu, w dobrze przygotowanej glebie. Upewnij się, że każda sadzonka ma odpowiednią ilość miejsca do wzrostu. Po przesadzeniu dokładnie podlej każdą nową roślinę.

Tworzenie nowych sadzonek lawendy

Możesz także z niewielkiej części rośliny stworzyć nawet kilkanaście nowych sadzonek. Wybierz zdrowe, młode pędy o długości około 10-15 cm. Usuń dolne liście, pozostawiając tylko kilka na górze.

Zanurz końcówkę każdego pędu w ukorzeniaczu (opcjonalnie) i umieść w doniczce z wilgotną ziemią lub mieszanką piasku i torfu. Przykryj doniczki przezroczystą folią lub plastikową butelką, tworząc mini-szklarnię.

Umieść gotowe sadzonki w ciepłym i jasnym miejscu, ale nie wystawiaj je na bezpośrednie działanie słońca. Regularnie podlewaj, utrzymując wilgotność podłoża, ale nie dopuszczając do przelania. Po kilku tygodniach, gdy sadzonki zaczną wypuszczać nowe korzenie, można je przesadzić do ogrodu lub większych donic.

fot. Tworzenie sadzonek lawendy/Adobe Stock, Anna-Mari West

W przypadku tworzenia sadzonek pamiętaj o ogólnych zasadach uprawy lawendy. Najlepiej rośnie w dobrze przepuszczalnej, piaszczystej glebie, dlatego taką też wykorzystaj przy sadzonkach. Unikaj gleby gliniastej, która zatrzymuje wodę i może prowadzić do gnicia korzeni.

Lawenda potrzebuje dużo słońca, aby dobrze się rozwijać. Wybierz miejsce, które jest nasłonecznione przez większość dnia.

Chociaż młode sadzonki potrzebują regularnego podlewania, dojrzała lawenda jest odporna na suszę. Unikaj nadmiernego podlewania, które może prowadzić do chorób grzybowych.

