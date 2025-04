Tych nasionek nie możesz sadzić byle gdzie. Zobacz, jakie jest najlepsze miejsce i towarzystwo dla lawendy w ogrodzie

Gdzie posadzić lawendę w ogrodzie? To roślina, która nie tylko zdobi ogród, ale także wypełnia przestrzeń cudownym zapachem. Jednak, aby mogła rosnąć zdrowo i obficie kwitnąć, ważne jest, by posadzić ją w odpowiednim miejscu i towarzystwie. Choć to mało wymagająca roślina, możesz jej dodatkowo pomóc.