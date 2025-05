Laurowiśnia, choć uchodzi za krzew łatwy w uprawie i odporny na trudne warunki i choroby, bywa podatna niektóre z nich - zwłaszcza jeśli rośnie w zbyt wilgotnym, zacienionym miejscu. Jedną z najczęstszych i najbardziej uciążliwych jest tzw. dziurkowatość liści. To choroba grzybowa, która może w krótkim czasie zniszczyć praktycznie całą roślinę.

Dziurkowatość liści: jak wygląda i kiedy się pojawia?

Dziurkowatość rozwija się najczęściej wiosną i jesienią, gdy wilgoć utrzymuje się długo na liściach, a temperatura jest umiarkowana. Na początku na powierzchni liści pojawiają się drobne, ciemnobrązowe plamki z czerwonawą obwódką. Z czasem miejsce to wysycha i obumiera, pozostawiając charakterystyczne dziurki - jak po silnym gradzie lub poparzeniu. Gdy infekcja postępuje, całe liście mogą zżółknąć i opaść.

Laurowiśnie najczęściej chorują w gęstych, zbyt mocno zagęszczonych żywopłotach lub tam, gdzie nie ma swobodnej cyrkulacji powietrza. Wilgotne, nieprzewiewne stanowiska to w końcu idealne warunki dla rozwoju grzybów. Dziurkowatość często pojawia się również po przedłużających się opadach lub przy zbyt częstym podlewaniu z góry. Jeśli woda długo utrzymuje się na liściach, grzyby mają czas, by się rozwijać i przenosić na kolejne części rośliny.

Jak wyleczyć laurowiśnię z dziurkowatości?

Przede wszystkim musisz działać szybko. Im sprawniej zareagujesz, tym większa szansa na ocalenie krzewu. Na początek usuń wszystkie chore, przebarwione lub dziurawe liście, zarówno te na krzewie, jak i te, które opadły na ziemię. W ten sposób ograniczysz źródło infekcji i zapobiegniesz jej rozprzestrzenianiu się.

Następnie zadbaj, by laurowiśnia miała więcej przestrzeni. Możesz delikatnie przerzedzić krzew, usuwając część wewnętrznych pędów, poprawiając w ten sposób przewiew. Nigdy nie zraszaj liści wodą, a podlewaj jedynie przy nasadzie.

Preparaty na dziurkowatość laurowiśni

W przypadku zaawansowanego porażenia sięgnij po fungicydy zawierające miedziany lub tzw. środki systemiczne przeznaczone do roślin ozdobnych. Oprysk najlepiej wykonać rano, w suchy i bezwietrzny dzień. Zabieg warto powtórzyć po 7-10 dniach.

Ta choroba może zniszczyć twój żywopłot, fot. Adobe Stock, saratm

Jak zapobiegać nawrotom?

Aby dziurkowatość nie wracała co sezon, przede wszystkim laurowiśnie powinny rosnąć w miejscu dobrze nasłonecznionym i przewiewnym. Nie możesz też sadzić krzewów zbyt gęsto, bo to zatrzymuje wilgoć i ogranicza przepływ powietrza. Podlewanie powinno być umiarkowane, ale dokładne - najlepiej robić to rzadziej, za to obficie i zawsze u nasady rośliny, unikając moczenia liści.

Wiosną warto wzmocnić roślinę nawozem bogatym w potas i fosfor, np. naturalną gnojówką z żywokostu, która poprawia odporność. Regularnie usuwaj też opadłe liście i dbaj o porządek wokół krzewów.

Inne choroby laurowiśni

Oprócz dziurkowatości liści, u laurowiśni często pojawia się mączniak prawdziwy, widoczny jako biały nalot, a także plamistości liści, które objawiają się ciemnymi plamami o różnym zabarwieniu. Czasem roślina cierpi też na tzw. chlorozy - liście bledną z powodu niedoborów składników odżywczych lub zbyt zasadowego podłoża.

Rzadziej pojawiają się: zgorzel pędów lub zgnilizna korzeni. Roślina przestaje wówczas rosnąć, żółknie, a z czasem obumiera. Przyczyną tych chorób w zasadzie zawsze jest przelewanie lub/i zalewanie liści.

