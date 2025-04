Przycinanie gaury najlepiej wykonać wiosną i dość mocno przyciąć wówczas roślinę. Dzięki temu będzie się ona mocniej krzewić i zagęści cię, co z kolei sprawi, że gaura będzie pięknie prezentować się w ogrodzie czy na rabacie.

Reklama

Spis treści:

Gaura to wieloletnia roślina, która bardzo lubi przycinanie. Dzięki temu mocno się rozrasta i płoży po gruncie. Bylina ta cechuje się bardzo długim kwitnieniem letnim i jesiennym, a dodatkowo całkiem dobrze znosi niskie temperatury.

Najlepszy moment na przycinanie gaury to późna wiosna. Zrób to jeszcze zanim pojawią się pierwsze kwiatostany. Bylinę skróć dość mocno, mniej więcej o 1/3 długości. Gaura po przycięciu zakwitnie dużo szybciej, niż roślina nieprzycinana (średnio ok. 2 tygodnie wcześniej), a jednocześnie będzie obficie kwitła aż do końca października.

Starsze gaury mogą wymagać cięcia odmładzającego także tuż po kwitnieniu. Uważaj jednak, aby nie zrobić tego zbyt blisko pierwszych przymrozków, aby bylina nie zmarzła.

fot. Gaura przycinanie/Adobe Stock, irairopa

Gaura może zimować w gruncie, ale trzeba o nią odpowiednio zadbać - w szczególności jeśli przycinasz ją latem. Pamiętaj, aby odpowiednio wcześniej przeprowadzić cięcie odmładzające - końcówka października to ostatni dzwonek.

Pod koniec jesieni, a więc w pierwszej połowie listopada warto otulić gaurę agrowłókniną, a podłoże przykryć korą albo słomą. Tak zabezpieczona bylina na pewno przetrwa nawet bardzo chłodne zimy.

Reklama

Czytaj także:

Co przycinać we wrześniu?

Tych roślin nie przycinaj latem

Kiedy przycinać tuje?